Nach dem verlustreichen Vortag dürfte der deutsche Aktienmarkt am Freitag im Sog von Zinssorgen weiter schwächeln. Die Vorgaben aus den USA sind erneut schwach und auch an den wichtigsten Börsen Asien ging es - mit Ausnahme der chinesischen Märkte - abwärts.

Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex Dax ein Minus von 0,3 Prozent auf 15.526 Punkte. Damit zeichnet sich ein Test der gleitenden 200-Tage-Durchschnittslinie ab, die aktuell bei 15.543 Punkten verläuft. Sie gilt als ein wichtiger Gradmesser für den längerfristigen Trend. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutete sich ebenfalls ein etwas schwächerer Börsenstart an.

Zinssorgen belasten weiter

Nach den Leitzinssignalen aus den Vereinigten Staaten vom Mittwoch müssen sich die Anleger auf ein noch länger hohes Zinsniveau zur Inflationsbekämpfung einstellen. Angesichts steigender Anleiherenditen werden daher nun Investments in risikobehaftetere Aktienportfolios teils zurückgefahren. Die Rendite auf US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit erreichte mit rund 4,5 Prozent das höchste Niveau seit 2007.

„Die Stimmung am Aktienmarkt ist verhalten“, konstatierten die Experten der Landesbank Helaba. Wichtig sei es für den Dax nun jedoch, die letzten Tiefs nicht zu unterschreiten, „ansonsten würde sich der Ausblick deutlich trüben“. Einem ersten Test habe die 200-Tagelinie immerhin schon standgehalten.

Einzelwerte im Überblick

Unter den Einzelwerten dürften an diesem Morgen Umstufungen durch Analysten bewegen. So stufte die US-Bank JPMorgan die Allianz-Aktie auf „Overweight“ hoch und hob das Kursziel auf 270 Euro an. Analyst Farooq Hanif bleibt für die Versicherungsbranche positiv gestimmt, wobei die Allianz unabhängig von der Wirtschaftslage ihre selbst gesteckten Ziele erfülle. Diese Fähigkeit, Schocks zu verkraften, werde vom Markt jedoch übersehen. Für ein Investment spreche auch die attraktive Kapitalrendite. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für das Allianz-Papier im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss am Vortag um etwas mehr als ein halbes Prozent nach oben.

MTU stiegen vorbörslich um rund anderthalb Prozent. Hier sprach die US-Bank Citigroup nach dem jüngsten Kurseinbruch nun ein Kaufurteil aus. Zugleich aber senkte sie ihr Kursziel für die Aktie des Triebwerksbauers auf 217 Euro, was allerdings immer noch ein Kurspotenzial von rund 35 Prozent bedeuten würde. Die Kursverluste infolge der GTF-Triebwerksprobleme seien überzogen, hieß es.

Im MDax könnten Jungheinrich von einem Kommentar der britischen Investmentbank Barclays profitieren. Auf Tradegate ging es um etwas mehr als zwei Prozent nach oben. Analyst Timothy Lee nahm die Papiere des Gabelstaplerherstellers bei einem Kursziel von 36 Euro mit „Overweight“ auf. Die Aktie biete eine attraktive Bewertung, schrieb er und verwies auf das Potenzial aus dem wachsenden Geschäft mit Lagerautomatisierung und lobte auch die starke Bilanz.

In den Blick rücken dürften außerdem die Anteile des Börsen- und Neulings im SDax Thyssenkrupp Nucera, die auf Tradegate ebenfalls um etwas mehr als zwei Prozent zulegten. Zu dieser äußerte sich die französische Großbank Societe Generale. Die Thyssenkrupp-Tochter sei ein führender Elektrolyse-Spezialist mit einer Größe auf Industrieniveau, schrieben die Experten und nahmen die Bewertung bei einem Kursziel von 29 Euro mit „Buy“ auf. Zudem sei die Berechenbarkeit des Wachstumspfads sei besser als bei der Konkurrenz.

Verluste an der Wall Street

Die wohl noch länger hohen US-Leitzinsen lasten weiter wie ein Mühlstein auf den New Yorker Aktienkursen. „Die Börsen beginnen zu realisieren, was wir schon lange prognostizieren: Es wird so bald keine Zinssenkungen in den USA geben“, resümierte der Börsenbrief „Fuchskapital“ am Donnerstag die gestrige Kernbotschaft der US-Notenbank Fed.

Der vortags nur moderat schwächelnde Dow Jones Industrial ging 1,08 Prozent tiefer mit 34.070,42 Punkten aus dem Handel. Damit beschleunigte der Leitindex seinen Abwärtstrend und markierte den tiefsten Stand seit fast vier Wochen. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,64 Prozent auf 4.330,00 Punkte. Für den besonders zinssensiblen, technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,84 Prozent auf 14.694,24 Zähler bergab.

Gewinne in China, Verluste in Japan

Die zuletzt schwachen Börsen Chinas haben sich am Freitag gegen ein international schwaches Marktumfeld gestemmt. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stiegen jeweils um mehr als ein Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank hingegen um 0,6 Prozent. Insgesamt lastet auf den internationalen Aktienmärkten aktuell die Aussicht, dass der Leitzins in den USA länger höher bleiben dürfte als bislang gedacht.

Renten

Bund-Future 129,59 -0,01%

Devisen: Eurokurs notiert knapp über tiefstem Stand seit März

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel knapp über seinem am Vortag markierten halbjährigen Tiefstand notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0655 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0635 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang richtet sich die Aufmerksamkeit auf Konjunkturdaten aus der Eurozone. Es stehen die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über den Zustand der Konjunktur. Auch in den USA veröffentlicht S&P seine Kennzahlen für Industrie und Dienstleister. Allerdings wird dort der alteingesessene ISM-Indikator stärker beachtet. Er erscheint etwas später im jeweiligen Monat.

Euro/USD 1,0654 -0,06%

USD/Yen 148,00 +0,28%

Euro/Yen 157,68 +0,19%

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Freitag weiter zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 93,87 US-Dollar. Das waren 57 Cent mehr als am Abend zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 68 Cent auf 90,31 Dollar.

Etwas Unterstützung erhielten die Erdölpreise durch die Entscheidung Russlands vom Vortag, die Ausfuhr von Benzin und Diesel zu verbieten. Es war von einer vorübergehenden Maßnahme die Rede, eine Frist wurde nicht genannt. Die Analysten der US-Bank JP Morgan rechnen mit einer Lieferunterbrechung von einigen Wochen.

In dieser Woche hatten die Erdölpreise die höchsten Stände seit zehn Monaten markiert. Der Brent-Preis war auf mehr als 95 Dollar gestiegen. Hauptgrund ist das knappe Angebot seitens größer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland. Zudem zeigt sich die Nachfrage aus großen Ländern wie den USA oder China bisher robust. Im Wochenverlauf haben sich die Preise aber etwas von ihren Höchstständen entfernt.

Brent 93,83 +0,53 USD

WTI 90,30 +0,65 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS STARTET JUNGHEINRICH MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 36 EUR

- BARCLAYS STARTET KION MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 37 EUR

- CITIGROUP HEBT MTU AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 217 (242) EUR

- JPMORGAN HEBT ALLIANZ SE AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 270 (240) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 255 (240) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 435 (430) EUR - 'OVERWEIGHT'

- UBS SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 37 (40) EUR - 'SELL'

- WDH/SOCGEN STARTET THYSSENKRUPP NUCERA MIT 'BUY' - ZIEL 29 EUR

- BARCLAYS STARTET AUTOSTORE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 24 NOK

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 29 (22) CHF - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 180 (225) DKK - 'HOLD'

- BERNSTEIN SENKT NEL AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 9 NOK

- EXANE BNP SENKT STORA ENSO AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 9,70 EUR

- JPMORGAN HEBT ENI ALS ENERGY TOP PICK AUF 'ANALYST FOCUS LIST'

- JPMORGAN HEBT ENI AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 19 (15,50) EUR

- JPMORGAN HEBT GLOBAL ENERGY AUF 'OVERWEIGHT' - POSITIVERE MAKTO-AUSSICHTEN

- JPMORGAN HEBT HISCOX AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 1300 (1200) PENCE

- JPMORGAN HEBT REPSOL AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 16,50 (13) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 39 (36) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BP AUF 600 (530) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 3200 (2750) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 110 (105) CHF - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 72 (65) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT LANCASHIRE AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 715 (750) PENCE

- JPMORGAN SENKT PHOENIX GROUP AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 500 (655) PENCE

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GENERALI AUF 22,50 (23) EUR - 'NEUTRAL'

- ODDO BHF STARTET SHURGARD MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 48 EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 9,75 (9,25) EUR - 'OUTPERFORM'

Termine Unternehmen

10:30 DEU: Pk Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen: Halbjahreszahlen 2023, Frankfurt/M.

DEU: SFC Energy, Kapitalmarkttag

DEU: Suse, Ende der Frist für Übernahmeangebot durch EQT

Termine Konjunktur

01:30 JPN: Verbraucherpreise 08/23

08:00 DEU: Häuerpreisindex Q2/23

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 08/23

09:00 SPA: BIP Q2/23 (detailliert)

09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex (Industrie, Dienstleistungen) 09/23

09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex (Industrie, Dienstleistungen) 09/23

10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex (Industrie, Dienstleistungen) 09/23

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex (Industrie, Dienstleistungen) 09/23

15:45 USA: S&P-Einkaufsmanagerindex (Industrie, Dienstleistungen) 09/23

JPN: Notenbank-Entscheidung

Sonstige Termine

19:00 DEU: Podiumsdiskussion Grünen-Fraktion zum SH-Umbau als klimaneutrales Industrieland, u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

Mit Laura Pooth, Vorsitzende des DGB-Nord, Roland Kühl, Geschäftsführer der Raffinerie Heide, und Simone Menne, Expertin für nachhaltige Transformation der Wirtschaft.

DEU: Fortsetzung 6. Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) unter dem Motto "Morgen braucht uns", Berlin

Redaktion onvista/dpa-AFX