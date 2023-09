Anleger in Asien vorsichtig - China Evergrande im Fokus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt/Tokio (Reuters) - Die Aussicht auf einen längeren Zeitraum mit höheren Zinsen hat die Börsen in Fernost zum Wochenstart erneut belastet.

Der breit aufgestellte MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans gab am Montag ein halbes Prozent nach und fiel damit erneut auf das vergangene Woche erreichte Zehn-Monats-Tief. Auch der Blick auf die chinesische Wirtschaft war nicht ermutigend. Die Aktien des angeschlagenen chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande stürzten erneut ab, nachdem er erneut Zahlungsschwierigkeiten eingeräumt hatte.

Der auf einem riesigen Schuldenberg sitzende Bauträger teilte am Sonntagabend mit, dass aufgrund der laufenden Untersuchung der Behörden bei seiner Tochtergesellschaft, Hengda Real Estate Group, er keine neuen Schulden aufnehmen könne. Dies ist ein herber Rückschlag für den ausstehenden Restrukturierungsplan für die milliardenschwere Schuldenlast. Evergrande hatte im März Offshore-Gläubigern einen Plan vorgestellt, zu dem der Umtausch aktueller Schuldenbestände in neue Schuldverschreibungen mit Laufzeiten von zehn bis zwölf Jahren gehörte.

Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gaben rund 0,5 Prozent nach. Der CSI 300 Real Estate Index büßte mehr als zwei Prozent ein. In Hongkong sank der Hang Seng Mainland Properties Index mehr als drei Prozent.

Dagegen stützen Schnäppchenjäger nach dem Ausverkauf in der Vorwoche den japanischen Aktienmarkt. In Tokio zog der Nikkei-Index um 0,9 Prozent auf 36.679 Punkte an.

Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen:

Indizes Stand Veränderung

in Prozent

Nikkei

32.678,62 +0,9

Topix

2.385,50 +0,4

Shanghai

3.115,69 -0,5

CSI300

3.715,02 -0,6

Hang Seng

17.732,91 -1,8

Kospi

2.495,76 -0,5

Euro/Dollar

1,0650

Pfund/Dollar

1,2243

Dollar/Yen

148,38

Dollar/Franken

0,9074

Dollar/Yuan

7,3084

Dollar/Won

1.336,03

(Bericht von Stella Qiu, geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)