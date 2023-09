DAX: Index leidet unter schlechten Daten

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im September weiter eingetrübt, der ifo-Geschäftsklima Index sank erneut, allerdings nicht so stark, wie zuvor von Volkswirten erwartet worden war. Anleger nahmen dies zum Anlass, am Montag weiter Gewinne zu realisieren und den DAX zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt talwärts zu schicken.

Mit dem Rücksetzer im heutigen Handelsverlauf auf die untere Keilbegrenzung und unter den 200-Tage-Durchschnitt von 15.469 Punkten hat sich das Chartbild erneut eingetrübt, jedoch stehen die Chancen auf einen baldigen Pullback ausgehend von der Keilbegrenzung vergleichsweise gut. Zugewinne an 15.600 Punkten wären durchaus machbar.

Auf der Unterseite würde ein Bruch sowie Kursrutsch unter 15.380 Punkte ein Verkaufssignal in Richtung 15.150 Punkte bedeuten, darunter müsste der längerfristige Aufwärtstrend um 14.818 Punkten als Support aushelfen.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag und Impulse könnten von der Rede von der EZB-Chefin Christine Lagarde ab 15:00 Uhr folgen, um 16:30 Uhr melden sich die USA mit dem Dallas-FED-Geschäftsklimaindex per September zu Wort.