FTSE 100 Index: Es fehlt an Aufwärtsdynamik

Nachdem der britische Leitindex FTSE 100 Mitte September seinen diesjährigen Abwärtstrend verlassen hatte, wurde aus charttechnischer Sicht ein klares Kaufsignal aktiviert. Allerdings lässt die Aufwärtsdynamik in der nun eingeschlagenen Seitwärtsbewegung klar zu wünschen übrig, ganz chancenlos sind Bullen an dieser Stelle allerdings nicht.

Wie lange die Konsolidierungsphase nach Ausbruch über den vorausgegangenen Abwärtstrend noch anhält, lässt sich nicht beziffern. Per Saldo ist ein Kaufsignal aktiviert worden, aus technischer Sicht sollte aber für weitere Kursgewinne erst noch das aktuelle Monatshoch bei 7.746 Punkten überwunden werden.

In der Folge könnten dann die zurückliegenden Verlaufshochs um 7.800 und 7.936 Punkten angesteuert werden. Vielleicht gelingt es sogar noch einmal einen Test der aktuellen Jahreshochs bei 8.047 Punkten zu vollziehen, ehe Bären wieder zuschlagen und für eine Konsolidierung sorgen. Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts von 7.549 Punkten und würde dagegen Hinweise auf eine Korrekturbewegung zurück an 7.397 Punkte liefern, eine weitere Unterstützung findet der britische Leitindex FTSE 100 an seinem Doppelboden um 7.215 Punkten vor.