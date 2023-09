DAX: Auflösung des Keils droht

Der Deutsche Aktienindex DAX ist im Dienstagshandel trotz eines Stabilisierungsversuchs zu Wochenbeginn an der unteren Keilbegrenzung weiter zur Unterseite durchgereicht worden, wodurch nun unmittelbar das Risiko einer nachhaltigen Auflösung des seit Februar bestehenden Keils herrscht. Ein solches Szenario dürfte mittelfristig weitere Verkaufssignale generieren, sofern ein nachhaltiger Wochenschlusskurs im Bereich des aktuellen Kursniveaus zustande kommt.

Demnach würden unterhalb eines Niveaus von 15.300 Punkten weiter Abwärtsrisiken auf 15.150 und darunter sogar 14.818 Punkte aufkommen.

Auf der Oberseite sollte mindestens der 200-Tage-Durchschnitt bei 15.467 Punkten wieder zurückerobert werden, damit zumindest ein Aufschwung an 15.706 Punkte und den seit den Rekordständen laufenden Abwärtstrend vollzogen werden kann. Aus der aktuellen Auswertung geht ein solches Szenario derzeit allerdings nicht hervor.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen ab 16:00 Uhr mit Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen Conference Board per September auf der Agenda, zeitgleich werden noch Daten zu Neubauverkäufen aus August (annualisiert) sowie der Richmond Fed Manufacturing Index per September vorgelegt. Der chinesische Index der Frühindikatoren per August steht ebenfalls zur gleichen Zeit an. Letzte planmäßige Nachricht wird mit den API-Rohöllagerbeständen der US-Amerikaner um 22:30 Uhr kommuniziert.