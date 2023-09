Hypoport: Flagge aufgelöst!

In dem seit nunmehr September 2021 laufenden Abwärtstrend ging es von 618,00 auf gerade einmal 72,55 Euro bis Ende September 2022 talwärts, auf dem Weg dorthin wurden wichtige Unterstützungen und langfristige Trendverläufe gebrochen. Seit diesem Zeitpunkt herrschte eine kurzzeitige Aufwärtsbewegung zurück an die einstige Horizontalunterstützung und jetzt Widerstand um 182,90 Euro. Dieser Aufwärtstrend wurde in der abgelaufenen Handelswoche aber dynamisch unterschritten und generierte hierdurch ein Verkaufssignal. Hierdurch ergeben sich zeitgleich zu einem späteren Zeitpunkt Chancen auf eine ausgeprägte Bodenbildungsphase.

Short-Chancen überwiegen

Derzeit spielt die Kursentwicklung bärischen Marktteilnehmern in die Hände, vom gegenwärtigen Standpunkt aus sollten Investoren weitere Verluste auf 122,10 und darunter sogar 110,20 Euro zwingend einplanen, was wiederum durch entsprechende Short-Positionen abgedeckt werden könnte. Allein aus der SKS-Formation geht Kurspotenzial an rund 100,00 Euro hervor. Um allerdings mittelfristig wieder in die Spur zu kommen, würde es Wochenschlusskurse mindestens oberhalb von 182,00 Euro bedürfen. In diesem Szenario könnte dann der fallende 200-Wochen-Durchschnitt bei 253,40 Euro angesteuert werden.