DAX: Index weiter absturzgefährdet

Der Deutsche Aktienindex DAX hat am Dienstag seinen seit Februar im Aufbau befindlichen Keil auf der Unterseite verlassen und damit zumindest auf Tagesbasis ein Verkaufssignal generiert. Allerdings zeigt die Tageskasse auch noch gewisse Unsicherheiten bezüglich des Signals an. Die folgenden Tage dürften sicherlich Klarheit bringen und eine mittelfristige Entscheidung herbeiführen. Eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes bleibt jetzt unerlässlich!

Verbleibt das heimische Aktienbarometer auf Wochenschlusskursbasis nämlich unterhalb von 15.300 Punkten, würde dies eine klare Signallage auf mittelfristiger Basis mit weiterem Abschlagspotenzial auf 15.150 und 14.818 Punkten aussenden.

Auf der Oberseite dürfte ein Aufschwung nicht einfach zu realisieren werden, da durch die jüngsten Kursverluste zahlreiche Widerstände, wie beispielshalber der EMA 200 und der Bereich von 15.700 Zählern hinzugekommen sind.

Erste Impulse kamen in der Nacht zum Mittwoch mit dem Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung der Japaner, der GfK-Konsumklimaindex per Oktober steht dagegen in wenigen Minuten auf der Agenda. Zahlen zur europaweiten Geldmenge M3 per August werden um 10:00 Uhr kommuniziert, gefolgt von den Krediten an den privaten Sektor, ebenfalls aus August. Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu, um 14:30 Uhr wird der Höhepunkt der Datenreihen mit Zahlen zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter der US-Amerikaner per August erwartet.