EQS-News: HÖRMANN Automotive fokussiert sich auf seine Kernbereiche und verkauft ein weiteres Tochterunternehmen

EQS-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Verkauf

HÖRMANN Automotive fokussiert sich auf seine Kernbereiche und verkauft ein weiteres Tochterunternehmen



27.09.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



HÖRMANN Automotive fokussiert sich auf seine Kernbereiche und verkauft ein weiteres Tochterunternehmen Vertrag über den Verkauf der HÖRMANN Automotive Eislingen GmbH unterzeichnet

Übernahme aller Mitarbeitenden und des Managements durch neuen Inhaber Rheingold Capital SE

Fokussierung des Geschäftsbereichs HÖRMANN Automotive auf Komponenten für Chassis und Karosserie für Nutzfahrzeuge Kirchseeon, 27. September 2023 – Die HÖRMANN lndustries GmbH (Unternehmensanleihe, WKN: A351U9) gibt bekannt, dass die HÖRMANN Automotive GmbH am Vorabend einen Vertrag zum Verkauf von 100 % der Anteile an der HÖRMANN Automotive Eislingen GmbH (HAE) unterzeichnet hat. Der Verkauf erfolgt an eine Beteiligungsgesellschaft der Rheingold Capital SE, eine auf Carve-outs spezialisierte Unternehmensgruppe mit Standorten in Deutschland und den Niederlanden. Das Team von Rheingold Capital hat umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von Industrieunternehmen in speziellen Nischen und fokussiert sich auf langjähre Beteiligungen mit einem nachhaltigen Wachstumsansatz. Über den Kaufpreis und die Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart. Die Umsetzung des Vertrages steht noch unter aufschiebenden Bedingungen. Mit einem Closing wird bis Ende Oktober 2023 gerechnet. HÖRMANN Automotive will sich auf die vier größten Werke konzentrieren, um die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit des Geschäftsbereichs angesichts der strukturellen Transformation in der Automobilzuliefererindustrie zu stärken. Der Geschäftsbereich Automotive wird sich auf die Entwicklung und Fertigung von Komponenten und Systemen für Chassis, Karosserie und Batterieträgern von Nutzfahrzeugen fokussieren. „Die Entscheidung für den Verkauf ist das Ergebnis einer sorgfältigen Prüfung verschiedenster Optionen und Teil der strategischen Neuausrichtung des Geschäftsbereichs HÖRMANN Automotive“, erklärt Dr. Michael Radke, CEO der HÖRMANN Gruppe. „Die rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HAE haben über mehr als zehn Jahre mit hohem Engagement und sehr guten Leistungen einen wichtigen Beitrag zur zuverlässigen Belieferung unserer namhaften Kunden in der Nutzfahrzeugindustrie geleistet. Aufgrund des schwierigen Marktumfeldes und hohen Preisdrucks ist es trotz der hohen getätigten Investitionen leider nicht gelungen, eine stabile Ertrags- und Finanzlage aus eigener Kraft herzustellen. Wir möchten betonen, dass die HAE auf Basis der getroffenen Vereinbarungen selbstverständlich ihren Verpflichtungen gegenüber Kunden und Partnern weiterhin nachkommen wird. Der Übergang zum neuen Eigentümer wird sorgfältig geplant und durch die HÖRMANN Automotive begleitet.“ Mit Rheingold Capital konnte ein Investor gefunden werden, der über Erfahrung und Expertise verfügt, um das Unternehmen im anspruchsvollen Umfeld weiterzuentwickeln, die Effizienz zu erhöhen und neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Die gesamte Belegschaft und das Management werden übernommen. Über die HÖRMANN Automotive Eislingen GmbH: Mit ihren rund 90 Mitarbeitenden ist die HÖRMANN Automotive Eislingen GmbH spezialisiert auf die Fertigung von Tanks und Behältern für Busse, Land- und Baumaschinen sowie Abdeckungen und Klappensysteme für Busse. Über Rheingold Capital SE: Rheingold Capital ist eine auf Carve-outs spezialisierte Unternehmensgruppe mit Standorten in Deutschland und den Niederlanden. Das Team von Rheingold Capital hat langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Industrieunternehmen in Marktnischen. Über die HÖRMANN Gruppe: Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN lndustries GmbH sind rund 30 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, lntralogistics und Engineering mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit ihren rund 2.900 hochqualifizierten Mitarbeitenden das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein. Im Jahr 2022 erwirtschaftete die HÖRMANN Gruppe einen Umsatz von 686 Mio. EUR. Weitere Infos: www.hoermann-gruppe.com Kontakt: HÖRMANN lndustries GmbH

Celina Begolli

Hauptstraße 45-47

D-85614 Kirchseeon

T +49 8091 5630 0

F +49 8091 5630 195

presse@hoermann-gruppe.com

27.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com