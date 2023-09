DAX: 15.150 Punkte zeigen Wirkung

Der Deutsche Aktienindex DAX verlor am Dienstag noch einmal etwas an Wert und setzte exakt in den Zielbereich von 15.150 Punkten zurück. Dort angekommen versucht sich das Barometer offenbar in einer Stabilisierung, bislang präsentiert sich die Tageskarte in Form eines Dojis, welches in der Charttechnik auf einen Trendwechsel hinweist.

Sollte demnach das Doji bis zum Ende des Handelstages bestehen bleiben und das Barometer am letzten Handelstag über 15.280 Punkte zulegen können, könnten kurzzeitige Ziele um 15.370 und darüber im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 15.462 Punkten ausgerufen werden.

Unterhalb von 15.150 Punkten würden dagegen die Verlustrisiken auf 15.000 und schließlich 14.818 Punkte merklich zunehmen. Spätestens an dieser Stelle dürfte aber eine größere Gegenbewegung aufgrund einer stärkeren Horizontalunterstützung beginnen.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag folgen ab 16:00 Uhr mit Zahlen zu schwebenden Hausverkäufen aus August der US-Amerikaner, eine halbe Stunde später wird der wöchentliche DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht durchgegeben. Um 22:00 Uhr hält Fed-Chef Jerome Powell schließlich noch eine Rede ab.