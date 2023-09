Ein starkes Fundament für jedes Depot … das den Markt schlagen kann!

Werbung

Jahrelang ging es am Aktienmarkt unter dem Strich aufwärts. Negative Impulse wie Corona-Krise oder Ukraine-Konflikt sorgten zwar für zeitweilige Kurseinbrüche, aber die wurden schnell aufgeholt. Und derzeit scheint es, als würden die Aktien auch der Inflation und den höchsten Leitzinsen seit Beginn des Jahrhunderts trotzen. Das verleitet viele Anleger zum Leichtsinn. Man geht hohe Risiken ein, kauft unbedacht höchst wacklige Werte … was soll schon passieren?

Es kann viel passieren. Und erfahrene Investoren wissen: Je länger ein Markt gegen negative Einflüsse steigt, desto höher wird am Ende die Rechnung, die den Leichtfertigen präsentiert wird. Spekulieren kann und darf man als Anleger immer, das gibt der Börse erst richtig Würze. Aber so etwas darf man nur mit „kleinem Geld“ tun. Der Löwenanteil des Kapitals muss solide und überlegt angelegt werden. Immerhin geht es hier um Geld, das man als Investor über Jahre und Jahrzehnte erspart hat.

Mit Geld spielt man nicht: Jedes Depot braucht eine grundsolide Basis

Dieses Gros Ihres Kapitals muss nach den Grundregeln des Investierens angelegt werden, d.h. in Aktien von großen Unternehmen mit einer starken Marktstellung. Es muss gute Dividenden abwerfen. Und es muss breit über mehrere Branchen und Regionen gestreut werden. Aber wie lässt sich das umsetzen, ohne zum Vollzeit-Investor zu werden?

Weltweit finden sich unzählige börsennotierte Unternehmen. Und manche echte Börsenperle kennt man womöglich gar nicht. Hinzu kommt, dass ein ausgewogenes Depot regelmäßige Überwachung erfordert und man stets bereit sein muss, neue Tendenzen zu erkennen, umzudenken und Chancen zeitnah zu nutzen. Das erfordert Wissen, Erfahrung und Zeit. Das lässt sich als privater Investor aber nicht bewerkstelligen. Die ideale Lösung: Man stützt sich auf jemanden, der genau das kann!

ETFs sind eine perfekte Lösung, wenn es um den Grundstein Ihres Depots geht

Dafür ist ein ETF (d. h. ein Exchange Traded Funds) eine ideale Lösung: Die jährlichen Kosten sind niedrig, liegen weit unter denen klassischer Fonds. Der Handel ist rege, Sie können also jederzeit einsteigen, zukaufen, Gewinne mitnehmen oder ganz aussteigen, wie es Ihnen beliebt. Das ist schon mal gut. Dann geht es darum, den richtigen ETF als Fundament des Depots zu finden. Einen, der die entscheidenden Eigenschaften mitbringt, um in guten Börsenphasen stark zu laufen und zugleich in schlechten Börsenphasen Stabilität zu bieten.

Der Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth ETF ist ein ETF, der genau das bietet: Er investiert gezielt in solide, ertragsstarke Unternehmen aus Industrienationen mit guten Dividendenzahlungen und bietet dabei eine breite Streuung hinsichtlich der Länderausrichtung ebenso wie in Bezug auf die Unternehmensbranchen.

Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth ETF: Mit einem Mausklick die Besten der Besten im Depot

Der Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth ist ein ETF, der gezielt in solide, ertragsstarke Unternehmen mit guten Dividendenzahlungen investiert – und das weltweit. Konkret stellt sich die Strategie wie folgt dar:

Der ETF investiert in Aktien aus 22 Ländern, die alle zu den Industrienationen gehören. Dabei liegt der Schwerpunkt mit 59 Prozent des investierten Kapitals in den USA, gefolgt von der Schweiz, die knapp zehn Prozent des investierten Kapitals ausmacht. Das ist aber keine Übergewichtung der USA, sondern bildet die Realität ab, denn die US-Wirtschaft ist die mit Abstand größte weltweit. Und dort finden sich auch die meisten der weltweit größten und ertragsstärksten Unternehmen.

Der ETF verteilt das Kapital dabei auf elf Branchen, wobei die Sektoren IT und Gesundheitswesen das größte Gewicht haben … konform zu ihrer aktuellen und zukünftigen Bedeutung als Wachstumsbranchen.

Das Ergebnis ist ein ETF, der mit aktuell 585 Aktien ein breite Palette aus Aktien der weltweit besten Unternehmen in einem Wertpapier vereint, die zehn aktuell größten Positionen im ETF machen das sehr deutlich.

Die Top 10: Die aktuell zehn größten Positionen im Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth ETF

Hier: Top Ten-Tabelle: (MSFT, AAPL, Novartis, Broadcom, Nestlé, J&J, LVMH, P&G, , , HD, KO

Position nach Gewichtung Aktie prozentuale Gewichtung 1 Microsoft 4,85 % 2 Apple 3,68 % 3 Novartis 2,73 % 4 Broadcom 2,57 % 5 Nestlé 2,42 % 6 Johnson & Johnson 2,34 % 7 LVMH 2,29 % 8 Procter & Gamble 2,18 % 9 Home Depot 1,81 % 10 Coca-Cola 1,66 %

Diversifikation, Qualität, Dividende, Wachstum: Die Rezeptur für effektives Investment

Dabei wird zugleich darauf geachtet, dass die Unternehmen Dividenden bezahlen. Die hohe Bedeutung der Dividenden wird in Börsenphasen, in Kursgewinne die Wahrnehmung dominieren, gerne unterschätzt. Aber man darf nie vergessen:

Je schneller vermeintliche „Kursraketen“ steigen, desto größer wird das Risiko, dass aus großen Gewinnen große Verluste werden, sogar dann, wenn der Gesamtmarkt weiter gut läuft. Der folgende Chart zeigt das anhand des Vergleichs von drei „Mode-Aktien“ der Vergangenheit mit den größten drei Positionen im Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth ETF über die vergangenen drei Jahre:

Quelle: marketmaker pp4

Dieser Chart macht klar: Für ein solides Fundament der Geldanlage muss man auf Qualität setzen! Und das leistet der Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth ETF, der seine Schwerpunkte bereits im Namen führt: Globales Investment, Qualität, Dividende und Wachstum. Wie wichtig dabei Dividenden sind, zeigt die folgende Grafik:

Gute Dividenden und den Zinseszins-Effekt darf man nicht unterschätzen!

Quelle: Janus Henderson Investors, März 2023

Das Volumen der an die Anleger ausgeschütteten Dividenden hat bis auf die kurze „Delle“ im Jahr 2020 über die Jahre kontinuierlich zugenommen. Die Anfang 2023 für das Geschäftsjahr 2022 ausbezahlte Summe betrug sagenhafte 1,561 Billionen US-Dollar, d. h. 1.561 Milliarden.

Bei solchen Summen ist der sogenannte Zinseszins-Effekt für ein mittel- und langfristiges Investment enorm. Wenn man die Dividenden umgehend wieder investiert (thesauriert), stärkt das die Kapitalbasis. Mit jedem Jahr wird damit die investierte Summe nicht nur über Kursgewinne, sondern auch über die wieder investierte Dividende größer. Das ist für private Anleger, die eher kleine Positionen einzelner Aktien halten, vom Aufwand und den Gebühren her knifflig. Aber bei einem großen ETF wie dem Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth ETF passiert das automatisch und ohne zusätzliche Gebühren. Hierzu eine Übersicht über die Eckdaten dieses ETF:

Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc.

Basisindex WisdomTree GlobalDeveloped Quality Dividend Growth Index WKN A2AG1E ISIN IE00BZ56SW52 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Management Irish Life Investment Managers Gesamtkostenquote (TER) 0,38 % p.a. ETF-Volumen per 19.09.2023 734 Millionen US-Dollar Auflagedatum des ETF 3. Juni 2016 Zahl der Aktien-Positionen per 19.09.2023 585 Replikationsmethode physisch, optimiertes Sampling Dividendenbehandlung thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) Fondswährung US-Dollar

Globale Ausrichtung, Qualität und starke Dividenden: So schlägt man DAX und Dow Jones!

Man hört oft den Einwand: Ein global aufgestellter ETF als Fundament des Depots ist ja schön und gut, aber man möchte eben doch schon ordentlichen Gewinn erzielen und nicht nur einigermaßen mit dem Markt mitlaufen. Wäre man daher mit gezielten, einzelnen Trades nicht besser bedient? Erfahrene Investoren wissen es besser:

Wer so vorgeht, muss schon sehr gut sein, um den Markt zu schlagen. Und das mit viel Zeitaufwand. Und es sind keineswegs alleine Vernunft und Vorsicht, die für den Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth ETF sprechen. Denn er hat erreicht, was viele solchen ETFs absprechen:

Quelle: marketmaker pp4

Er hat nicht nur den DAX geschlagen, sondern auch das US-Index-Flaggschiff Dow Jones! Dieser Chart zeigt den ETF seit seiner Auflegung im Juni 2016 im Vergleich zum Dow Jones und dem DAX. Sie sehen: Der ETF muss sich hinter so mancher „Kursrakete“ nicht verstecken, im Gegenteil. Vor allem im schwierigen Börsenjahr 2022 hielt er sich bei Weitem besser als der Gesamtmarkt. Globales Investieren, der Blick auf Qualität und Wachstum sowie gute Dividenden zahlen sich definitiv aus!

Eine Alternative für Anleger der Eurozone: Der Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth ETF Euro hedged

In den vergangenen Jahren war ein Investment in US-Dollar für die Anleger der Eurozone von Vorteil, denn dadurch, dass der US-Dollar zum Euro sukzessiv an Wert gewann, wurden die Kursgewinne in US-Dollar-Investments noch durch Währungsgewinne gesteigert. Aber was, wenn sich das ändert, wenn der US-Dollar zum Euro an Boden verliert?

Deswegen müsste man keineswegs auf den Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth ETF verzichten, denn diesen ETF gibt es auch in der sogenannten „Euro hedged“-Variante, bei der ein möglicher Währungsverlust gegen marginal höhere Jahreskosten (Gesamtkostenquote (TER) 0,43 Prozent p.a. statt der 0,38 Prozent in der US-Dollar-Variante) abgesichert, d.h. „gehedged“ ist. Wer sich für diese Variante interessiert: Die ISIN der „Euro hedged“-Version des ETF lautet IE0007M3MLF3, die WKN A3D10A.