EQS-News: IBU-tec advanced materials AG: Über 300 Besucher beim CAR Battery Day mit CATL und IBU-tec in Weimar

IBU-tec und CATL als Special Partner begrüßen hochkarätige Gäste bei Werksführung und geben Einblick in die Batterieproduktion

Nationale und internationale Experten aus der Batteriebranche bekamen Einblicke in den Herstellungsprozess des IBU-tec-Batteriematerials

Rund 50 namhafte Unternehmen diskutieren an zwei Kongresstagen im Rahmen des Battery Days über Innovationen und Möglichkeiten der Batterietechnologie

Weimar, 28. September 2023 – Die IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) hat im Rahmen des CAR Battery Days in Weimar ihr innovatives LFP-Batteriematerial vor mehr als 300 hochkarätigen Experten aus der Batteriebranche vorgestellt. Damit konnte IBU-tec sein umfassendes Know-how in der Entwicklung und Produktion von LFP-Batteriematerialien vor nationalem und internationalem Publikum untermauern. Zusammen mit CATL war IBU-tec Special Partner der Veranstaltung und hat an seinem Hauptsitz in Weimar Einblicke in den Herstellungsprozess für LFP-Batteriematerialien gewährt. Als einziger Produzent von LFP in Europa verfügt IBU-tec über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung des Materials, das heute bereits in rund 30 Prozent der Elektroautos zum Einsatz kommt.

Zu den Teilnehmern des Battery Days zählten Vertreter von führenden Batterie- und Zellherstellern weltweit ebenso wie von Automobilunternehmen und anderen Marktteilnehmern aus der Chemiebranche, dem Anlagenbau und anderen Industrien. Unter anderem waren die chinesischen Batteriehersteller EVE, Farasis und Svolt sowie die VW-Batterietochter PowerCo mit Vorträgen vertreten. Auf dem Podium diskutierte u.a. Prof. Dr.-Ing. Akira Yoshino, der 2019 mit dem Nobelpreis für Chemie für seine Leistungen bei der Erforschung und Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien ausgezeichnet wurde, mit weiteren Experten über die aktuellen Trends der Branche.

Der CAR Battery Day findet am 27. und 28. September 2023 in Weimar statt. Er wird jährlich vom CAR Center of Automotive Research unter Leitung des renommierten Wirtschaftswissenschaftlers Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer und Beatrix Keim veranstaltet. Der Fokus der Konferenz liegt auf Batterien, die in der Elektromobilität zum Einsatz kommen.

Jörg Leinenbach, CEO von IBU-tec: „Der CAR Battery Day war ein voller Erfolg für uns und hat uns die einmalige Gelegenheit gegeben, unser Know-how im Bereich Batteriematerialien vor internationalen Batterieexperten zu beweisen. Zusammen mit CATL konnten wir den Teilnehmern einen detaillierten Einblick in die komplexen Prozesse zur Herstellung von Batterien und Batteriematerialien geben. Parallel haben wir mit einzelnen Kunden intensive Gespräche über potenzielle Kooperationen geführt.“

Über IBU-tec

Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.

Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

