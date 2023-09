Absatzeinbruch bei Tesla erwartet, Amazon-Klage, Meta, Nvidia, Palantir, Microsoft, Cisco - Calling USA

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley geht es heute unter anderem um die Zahlen von Tesla. Warum erwarten Analysten, dass Elon Musk Anfang kommender Woche schwächere Absatzzahlen veröffentlicht? Und was steckt hinter den Vorwürfen der US-Handelskommission gegen Amazon? Droht dem Onlinehändler eine Zerschlagung?

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley geht es heute unter anderem um die Zahlen von Tesla. Warum erwarten Analysten, dass Elon Musk Anfang kommender Woche schwächere Absatzzahlen veröffentlicht? Und was steckt hinter den Vorwürfen der US-Handelskommission gegen Amazon? Droht dem Onlinehändler eine Zerschlagung? Zudem stehen Cisco, Palantir, Microsoft, Meta und Nvidia im Rampenlicht. Was gibt es bei diesen Firmen Neues? Aber die brennendste aller Fragen, nachdem JP Morgan-Chef Jamie Dimon die Märkte schwer verunsichert hat, lautet: Wie steht es um die Aussichten für den S&P 500?

