EW Analyse - URANIUM ENERGY - Jahre später... - Update²

URANIUM ENERGY - Elliott Wellen Analyse

Wiederholung: In der URANIUM ENERGY Aktie kam es zu einer impulsiven Welle 1,welche durch eine komplexe Welle 2 korrigiert wurde. Die Welle 1 bildete sich in den Unterwellen 1-2-3-4-5 aus und in diesen Unterwellen wird auch die spätere Welle 3 erwartet. Diese Welle 1 wird sich bis in den 12 USD Bereich hochschrauben und in den Wellen 1-2-3-4-5 aufgliedern. Die Wellen 1-2 liegen bereits vor und die Welle 3 wird in den Wellen 1-2-3-4-5 erwartet, dessen Welle 2 läuft aktuell. Der Start der Welle 3 könnte noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Kursverlauf im Monatschart (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Monat)

Wiederholung: "Jahre später konnte sich die Welle 3, in den Unterwellen 1-2-3-4-5, komplettieren. Im Anschluss bildete sich wochenlang die Welle 4, um dann in die finale Welle 5 der 1 zu münden. Die Welle 2 wurde in den Wellen a-b-c erwartet und konnte ebenfalls harmonisch die Welle 1 korrigieren. Das Fazit bleibt unverändert und ist bekanntlich Jahre alt."

Kursverlauf im Monatschart (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Monat)

Es läuft die 3 der 3, hieß es.

Kursverlauf im Monatschart (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Monat)

Die Welle 3 der 3 läuft unverändert.

Fazit:

Ein Kursziel auf ~12,xx USD kann als Zwischenziel einkalkuliert werden, solange die Aktie nicht unter 0,82 USD rutscht.

Kursverlauf im Monatschart (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Monat)

Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.

(© stock3 2023 - Autor: André Tiedje, Technischer Analyst und Trader)