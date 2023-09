Über 1 Prozent im Plus: Das sehen Anleger gerne. Am Mittag ist der Dax mit über 1 Prozent im Plus bei 15.475 Punkten. Der Grund für diese Erholung: die Inflation. Sie ist in Frankreich im September unerwartet zurückgegangen und auch in der Eurozone ging sie stärker zurück als von den meisten Analysten erwartet.

Damit steigt die Hoffnung auf eine Zinspause durch die EZB: Präsidentin Lagarde hat erst vor Kurzem betont, dass der Kampf gegen die Inflation für die EZB weiterhin oberste Priorität hat. Sollte sie nicht sinken, werde es zu weiteren Zinserhöhungen kommen.

Bankvolkswirte kommentierten den Teuerungsrückgang im Euroraum erfreut, wiesen aber auf statistische Effekte hin, die die Entwicklung begünstigten. "“war ist knapp die Hälfte des Rückgangs auf Sondereffekte wie das Auslaufen des 9-Euro-Tickets in Deutschland im September 2022 zurückzuführen“, erklärte Commerzbank-Experte Christoph Weil. „Aber auch bereinigt um diese Effekte zeigt nun auch der Trend bei der Kernrate nach unten.“ Bei dieser werden schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel nicht berücksichtigt.

Plus 11 Prozent: Commerzbank erobert Dax-Spitze

Gute Nachrichten für Commerzbank-Aktionäre: Die Aktie ist bis zum Mittag um 11,9 Prozent auf 10,87 EUR gestiegen.

Der Grund für diese Rallye: Für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 sollen in 3 Mrd. EUR über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Grundsätzlich strebt die Bank an, in den Jahren 2025 bis 2027 mehr als 50 Prozent ihres Gewinns - nach Abzug von Zinszahlungen für bestimmte Anleihen und Minderheitsanteile - auszuschütten. Zudem setzte man sich ein ehrgeiziges Rentabilitätsziel. Die Experten der Bank of America gaben prompt ihre negative Einstufung auf, auch wenn sie das Ziel für schwer erreichbar halten.

Plus 21 Prozent: Synlab an SDax-Spitze

Eine noch bessere Performance hat die Synlab-Aktie hingelegt: Sie ist bis zum Mittag um über 21 Prozent auf 9,86 EUR gestiegen. Damit liegt sie an der Spitze des SDax.

Der Grund: Der Finanzinvestor und Großaktionär Cinven will Europas größten Labordienstleister für 10 Euro je Aktie komplett übernehmen. Damit ist die Kursfantasie ausgereizt, Anleger sollten jetzt nicht mehr zugreifen.

(mit Material von dpa-AFX)