Zum Quartalsende kann der Dax sich nach ermutigenden Inflationsdaten wieder fangen. Die Commerzbank-Aktie zieht heute besonders stark an, nachdem die neuen Kapitalrückgaberichtlinien die Anleger erfreuen.

Ebenso zieht die Adidas-Aktie deutlich an, nachdem die Zahlen beim US-Konkurrenten Nike auf der Gewinnseite deutlich besser als befürchtet ausgefallen sind. Bei ThyssenKrupp treibt derweil die Spekulation auf eine Abspaltung der Stahl-Sparte den Kurs an. Endlich sehen wir wir wieder mehrheitlich grüne Vorzeichen. Am frühen Nachmittag wartet aber noch der PCE Preisindex auf die Anleger.