EQS-Adhoc: HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA veräußert BHTC-Anteile an AUO Corporation (Taiwan)

02.10.2023 / 14:15 CET/CEST

Lippstadt, 2. Oktober 2023. Die HELLA GmbH & Co. KGaA („HELLA”) veräußert ihren 50 Prozent-Anteil am Joint Venture Behr-Hella Thermocontrol („BHTC“) als Teil einer Gesamttransaktion über 100-Prozent an die börsennotierte AUO Corporation (Taiwan). Eine entsprechende Vereinbarung hat HELLA mit der Käuferin AUO Corporation und der ebenfalls verkaufenden Joint-Venture-Partnerin MAHLE Behr GmbH & Co. KG („MAHLE“), Teil des MAHLE Konzerns, heute unterzeichnet. Der Gesamtkaufpreis beruht auf einem Unternehmenswert von 600 Millionen Euro. HELLA rechnet mit einem Buchgewinn für die BHTC-Anteile von rund 100 Millionen Euro. Die Transaktion steht derzeit noch unter dem Vorbehalt der außenwirtschaftlichen und kartellrechtlichen Freigaben; der Abschluss („Closing“) soll bis Mitte 2024 erfolgen.





