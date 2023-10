AMD: Chance von 110,12 Prozent p.a.!

Zusammen mit Bewerber NVIDIA bildet AMD aktuell im Cloudgeschäft ein Duopol mit dementsprechenden Margen. Obwohl der PC-Markt nach dem Homeoffice-Boom unter hohen Lagerbeständen leidet, befindet sich die Aktie von AMD seit der Veröffentlichung der Quartalsdaten am 2. Mai 2023 noch immer um rund 25 % im Plus. Der KI-Boom rettet die Bilanz des Chipherstellers AMD. Halbleiterhersteller werden weiter von einer gehobenen Chipnachfrage profitieren. Die USA versuchen daher, die Produktion zurück ins Land zu holen und haben mit dem "Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act" (Chips Act) ein Investitionspaket im Volumen von etwa 50 Milliarden USD verabschiedet. Im Chipsektor ist quasi eine Deglobalisierung am Laufen. Die erweiterten Kapazitäten in der Produktion sollten die Preise von AMD-Produkten konkurrenzfähig halten.

Zum Chart

Der KI-Hype bei AMD ist seit Mitte Juni 2023 einer Ernüchterung gewichen. Nach einer steil nach oben gerichteten Kursentwicklung überwiegen seit Juni 2023 die Tage mit Kursverlusten. Aggregiert lässt sich ein Abwärtstrend ausmachen, der trotz der Kursexplosion vom 28. September 2023 im Ausmaß von über 5 Prozent noch immer intakt erscheint. Im Vergleich dazu verhält sich der Kurs von KI-Marktführer NVIDIA stabiler und ist vom steilen Anstieg ab Mitte Juli 2023 in eine Seitwärtsrange übergegangen. Im übergeordneten Bild ist der steile Anstieg ausgehend von Februar 2016 ab Ende November 2021 ins Stocken geraten und hat bis Oktober 2022 stark nach unten korrigiert. Die Trendwende lieferte erst der KI-Boom, der ab 13 Oktober 2022 auf Basis des partiellen Tiefs bei 54,57 USD eine Kurssteigerung von 144 Prozent zur Folge hatte. Der jüngste Abwärtstrend sorgt für eine Annäherung an die Supportzone im Bereich rund um die Magic Number bei 100 USD. Zusammengefasst könnte sich dabei der Abwärtstrend abschwächen und sich eher seitwärts ausrichten.