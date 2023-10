DAX: Leicht im Aufwind

Vor dem Hintergrund miserabler Wirtschaftsdaten herrschte zur Wochenmitte leichter Optimismus, nachdem die US-Amerikaner schwächere Arbeitsmarktdaten veröffentlicht hatten, als zuvor erwartet worden war. Dies stützten die Börsen intraday, allerdings bleiben die Wachstumsimpulse weiter als schwach zu bewerten und könnten die Notierungen entsprechend auf einem niedrigen Niveau halten.

Der DAX versuchte sich gleichwohl an einem Sprung über die Hürde von 15.150 Punkten, musste aber am Ende des Handelstages sich doch noch geschlagen geben. Nichtsdestotrotz wird dem Barometer weiteres Kurspotenzial oberhalb dieser Marke an den EMA 50 bei 15.291 Punkten und darüber maximal 15.348 Punkte eingeräumt.

Kommt es dagegen zu einem Aufwärtstrendbruch sowie Rückfall unter 14.818 Punkte, würde das Schicksal des Barometers vorerst besiegelt werden, rasche Verluste auf 14.458 und darunter sogar 14.184 Punkte kämen dann auf Sicht der nächsten Wochen ins Spiel.

Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit Deutschlands Handelsbilanzsaldo aus August (saisonbereinigt) auf der Agenda, um 8:45 Uhr zieht Frankreich mit Zahlen zur Industrieproduktion aus August nach. Challenger Stellenstreichungen im September der US-Amerikaner werden um 13:30 Uhr erwartet, gefolgt von Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche um 14:30 Uhr. Zeitgleich wird auch noch das Handelsbilanzsaldo per August gemeldet.