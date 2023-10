MDAX: Dezembertiefs nahen

Bereits den zweiten Monat in Folge befindet sich der Mid Cap-Index MDAX im Sell-Off-Modus und markierte jüngst sogar frische Jahrestiefs. Für Abhilfe könnten allerdings die Dezembertiefs in Verbindung mit dem 61,8 % Fibonacci-Retracement sorgen, die an dieser Stelle als besondere Unterstützungen hervorgehoben werden müssen.

Nachdem zu Beginn dieses Jahres ein Sekundärtrend verlaufend um 30.000 Punkten beim MDAX für eine erste Verkaufswelle auf 25.722 Punkte gesorgt hatte, stellte sich ab dem Frühjahr eine Erholungsbewegung ein, diese endete aber erneut an dem laufenden Sekundärtrend und zwang die Notierungen in dieser Woche sogar auf ein frisches Jahrestief von 24.944 Punkten talwärts.

Per Saldo liegt derzeit nur eine dreiwellige Konsolidierungsbewegung vor, wodurch noch von keinem Impuls gesprochen werden kann! Möglich wäre demnach am maximalen Korrekturziel um das 61,8 % Fibonacci-Retracement nun eine Trendwende sowie ein erneuter Anstieg an den laufenden Abwärtstrend um 27.052 Punkten.

Aber erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Hürde dürfte einen mittelfristigen Befreiungsschlag mit Kurspotenzial an rund 32.100 Punkte freisetzen dürfen.

Auf der Unterseite würde ein Rutsch unter 24.660 Punkte unweigerlich weiteres Korrekturpotenzial an die Verlaufstiefs aus dem abgelaufenen Jahr bei 21.456 Zählern freisetzen. Zurzeit versucht sich der MDAX allerdings an einer Stabilisierung und Wiederaufnahme einer Erholungsbewegung.