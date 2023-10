Direkt zum Video auf YouTube

Nach wie vor dümpelt der Dax um die Marke von 15.000 Punkten. Positive Katalysatoren für den Index sind weiter Fehlanzeige. Durchaus positive News gibt es aber von einzelnen Unternehmen.

So hat SMA Solar gestern mit einem Blick vorläufigen Blick in die Bücher überrascht und die Aktie kann deutlich zulegen. Auch bei Redcare Pharmacy wurden Erwartungen zur Umsatzentwicklung aktualisiert. Die Aktie springt deutlich über die 100 EUR Marke. Rivian, die gestern im Haupthandel noch kräftig zulegte, geben die gesamten Gewinne vorbörslich wieder ab. Die Gründe und mehr gibt es heute in der Livesendung.