DAX: Schwacher Handelsstart

Der deutsche Leitindex DAX ist vor dem Hintergrund der Ereignisse am Wochenende sichtlich schwächer in die neue Handelswoche gestartet, allerdings fallen die Verluste derzeit nicht sehr hoch aus und das Niveau von 15.100 Punkten kann intraday verteidigt werden.

Größere Bewegungen gab es dagegen an den Energiemärkten, der Konflikt der Nahost hat Rohöl der Nordseesorte Brent Crude deutlich in die Höhe schießen lassen. Aber auch Goldwerte zeigen sich heute gefragt, der Bitcoin ist dagegen in der Verlustzone um 27.500 US-Dollar wiederzufinden.

Für den DAX ist der Bereich zwischen den Vorwochentiefs von 14.948 und der Unterkante des einstigen Keils um 15.355 Punkten zunächst als neutral zu bewerten. Nur ein Ausbruch zu einer der beiden möglichen Seiten dürfte größere Impulse hervorbringen.

Bei den Wirtschaftsdaten sieht es heute ohnehin mau aus, einzig die USA melden noch um 16:00 Uhr den Conference Board Employment Trends Index per September.