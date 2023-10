Nikkei 225: Erholung eingeleitet

Der japanische Leitindex Nikkei 225 hat in den letzten Wochen nach einer vorausgegangenen und teils steilen Kursrallye eine Konsolidierung eingeleitet und ist exakt in den Bereich der Verlaufshochs aus 2021 zurückgesetzt. Dieser Bereich sorgt augenscheinlich für Unterstützung und könnte in der Handelsspanne seit Juni nun eine Aufwärtsbewegung erlauben zu vollziehen.

Zwischen den Kursmarken von 30.795 und 33.772 Punkten ist das Handelsgeschehen beim Nikkei 225 vorläufig als neutral zu bewerten, obwohl diese Kursbewegung stark an eine bullische Flagge erinnert. Dennoch kann nicht mit vollständiger Sicherheit ein solches Szenario derzeit hergeleitet werden.

Innerhalb dieser Spanne lassen sich aber durchaus spannende Handelschancen ableiten, wie sie derzeit auf der Oberseite vorliegen. Eine Ausweitung der Erholung könnte in einem nächsten Schritt an das Niveau von 32.356 Punkten und darüber in den Bereich von 32.747 Zählern heranreichen.

Sollte es allerdings auf der anderen Seite zu einem Bruch der Verlaufshochs aus 2021 bei 30.795 Punkten kommen, wäre dies als eindeutig bärisches Zeichen zu interpretieren, Abschlagspotenzial auf 29.960 und darunter 29.388 Punkte würde für das japanische Leitbarometer entstehen. Anzeichen hierfür liegen derzeit allerdings nicht vor.