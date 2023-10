EUR/USD: Feuerprobe

EUR/USD steuert auf einen Mehrfachwiderstand bestehend aus dem beschriebenen Abwärtstrend sowie den Verlaufstiefs aus Ende Mai um 1,0635 US-Dollar zu. Sollte es an dieser Stelle zu einem Abpraller und anschließendem Rücksetzer unter 1,0448 US-Dollar kommen, müssten weitere Abschläge auf 1,0364 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 1,0680 US-Dollar würde dagegen bullische Begehrlichkeiten aufdecken und könnte im Anschluss Aufwärtspotenzial an den 200-Tage-Durchschnitt bei 1,0764 US-Dollar auslösen. Unterhalb eines Niveaus von 1,0880 US-Dollar bleibt das Paar aber grundsätzlich anfällig für bärische Attacken.

Grob umschrieben war das bisherige Jahr 2023 für das Paar EUR/USD eine Nullrunde, der Wert schwankt zwischen 1,05 und in der Spitze 1,1275 US-Dollar grob seitwärts. Hierbei hat sich eine leicht ansteigende Unterstützung (blaue Linie) herauskristallisiert, die im gestrigen Handel zumindest auf Tagesschlusskursbasis zurückerobert werden konnte. Zeitgleich steht EUR/USD ein seit Mitte Juli bestehender Abwärtstrend im Weg, der über das weitere Schicksal des Paares für die nächsten Wochen und Monate entscheidend sein dürfte.

Fazit

Streng genommen war der jüngste Ausflug unter die diesjährige Unterstützung verlaufend um 1,0598 US-Dollar bereits der Aufruf zu einem Verkaufssignal, der aktuelle Rücklauf ist im Rahmen eines gewöhnlichen Pullbacks zu erklären. Von daher wird kurzfristig an weiter fallenden Notierungen festgehalten, wer sich den Bären anschließen möchte, könnte dies beispielshalber durch ein Investment in das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DW0U3K mit einem Ziel um 1,0364 US-Dollar tun. Die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Niveau aus beliefe sich dann auf 290 Prozent, Ziel des Scheins läge bei 2,98 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich an den noch zu bestimmenden Verlaufshochs der nächsten Tage ergeben müssen.