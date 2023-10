PALO ALTO NETWORKS - Aktie am Allzeithoch angekommen

Open End Turbo Call Optionsschein auf Palo Alto Networks - WKN: JB1JHG - ISIN: DE000JB1JHG8 - Kurs: 3,310 € (J.P. Morgan)

Palo Alto Networks Inc. - WKN: A1JZ0Q - ISIN: US6974351057 - Kurs: 256,780 $ (NYSE)

Die Aktie von Palo Alto Networks befindet sich November 2013 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung wurde bis Dezember 2020 von einer oberen Pullbacklinie gedeckelt. Mit dem Ausbruch über diese Trendlinie wurde die Rally stark beschleunigt.

Über wichtige Zwischenstationen bei 134,33 USD und 213,63 USD zog der Wert bis 05. Juli 2023 auf das aktuelle Allzeithoch bei 258,88 USD an.

Im Juli und August 2022 musste die Aktie größere Verluste hinnehmen. Erst am log. 38,2%-Retracement der Rally Januar 2023 bei 200,28 USD stoppte die Abwärtsbewegung. Vorgestern brach der Wert über den Abwärtstrend seit dem Rekordhoch aus. Gestern kletterte er an dieses Hoch.

Ich bin in meinem Musterdepot Active Trading, das ich im Rahmen von stock3 Trademate führe, seit 04. Oktober in dem Hebelzertifikat DE000JB1JHG8 investiert. Nach einem Anstieg um 50,37% habe ich das investierte Kapital wieder abgezogen. Die Restposition liegt aktuell mit 145,19% im Plus. Ihr könnt stock3 Trademate 14 Tage kostenlos testen.

Nächstes Kaufsignal in Kürze

Ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch scheint aktuell eher eine Frage der Zeit als des Ob. Mit einem solchen Ausbruch würde der Weg zu langfristigen Kurszielen bei 383,88 USD und 455,37 USD frei werden.

Nach dem Run der letzten Tage haben die Bullen einigen Spielraum. Vermutlich würde erst ein Rückfall unter 224,64 USD Schwierigkeiten bereiten. Dann damit wäre eine Tradingrange zwischen 258,88 USD und 201,17 USD etabliert. Zudem würde die Ausbildung eines Doppeltops drohen.

Fazit: Die Aktie von Palo Alto steht kurz vor dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Damit würde sie weit entfernte Kursziele aktivieren.

Palo Alto Networks Inc.

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)