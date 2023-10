SILTRONIC - Aktie probt nach Analystenaufstufung den Ausbruch

Siltronic AG - WKN: WAF300 - ISIN: DE000WAF3001 - Kurs: 84,900 € (XETRA)

Bereits Ende September gab es zwei Kaufempfehlungen für die Aktie des Waferherstellers Siltronic. Heute legt ein weiteres Analystenhaus nach.

Die Citigroup hebt das Kursziel für den TecDAX-Titel deutlich von 75 auf 107 EUR an. Zugleich ändert sie das Rating von "Neutral" auf "Buy". Analyst Daniel Schafei sieht Siltronic am Wendepunkt zum Positiven. Bereits das erste Halbjahr 2024 könnte eine zyklische Erholung mit sich bringen. Langfristig dürfte Siltronic weiter stark wachsen und auch die Margen des Unternehmens sollten wieder anziehen.

Schafei zeigt sich damit deutlich positiver gestimmt als viele seiner Kollegen. Denn der Konsens erwartet auch für 2024 noch einen deutlichen Gewinnrückgang bei Siltronic um rund ein Viertel. Erst 2025 soll der Gewinn wieder massiv um rund drei Viertel anziehen und auch der Free Cashflow wieder positiv ausfallen. Ca. 7,50 EUR Gewinn je Aktie halten Experten dann wieder für möglich. Insofern wird es interessant zu beobachten sein, was an Gewinnrückgang 2024 bereits in den Kursen drin ist. Die Quartalszahlen werden in jedem Fall zunächst weiter dürftig ausfallen. Fundamental gibt es nicht wirklich Rückenwind.

Charttechnisches Kaufsignal mit einem großen Aber

Die aktuelle charttechnische Konstellation bei der Siltronic-Aktie erinnert an eine Ausbruchssituation im Februar. In der Folge verlor der Wert trotz guter Ausgangslage massiv an Boden. Die Käufer müssen also aktuell Rücksetzer möglichst bald auffangen und die Ausbruchszone zwischen 82,50 und 81,95 EUR verteidigen. Dann wären mittelfristig Kurse um 93,70 EUR erreichbar. Bricht dagegen der kurzfristige Aufwärtstrend, könnte die Aktie zügig in Richtung des Julitiefs bei 66,65 EUR nachgeben.

Fazit: Mit Blick auf die Schätzungen 2025 ist die Bewertung der Siltronic-Aktie zunehmend interessant, aber der Newsflow dürfte 2024 erst einmal schwierig bleiben. Von daher sollten Trader, die dem heutigen Ausbruchssignal folgen, Positionen eng absichern.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. EUR 1,81 1,52 1,70 Ergebnis je Aktie in EUR 13,02 5,79 4,33 Gewinnwachstum -55,53% -25,22% KGV 7 15 20 KUV 1,4 1,7 1,5 PEG neg. neg. Dividende je Aktie in EUR 3,00 2,85 2,70 Dividendenrendite 3,54% 3,36% 3,18% *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Siltronic-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)