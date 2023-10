EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA: Neue Mittelfristziele für 2028 – Wachstum auf EUR 10 Mrd. Konzernumsatz geplant

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

Mutares SE & Co. KGaA: Neue Mittelfristziele für 2028 – Wachstum auf EUR 10 Mrd. Konzernumsatz geplant Neues mittelfristiges Konzernumsatzziel für 2028 von EUR 10,0 Mrd. und EUR 200 Mio. Ergebnisziel für die Mutares-Holding

Expansion nach China und in die USA eröffnet neue, attraktive Wachstumsopportunitäten

Wachstumsorientierte Dividendenstrategie mit Mindestdividende von aktuell EUR 2,00 je Aktie bekräftigt München, 12. Oktober 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“) hat heute im Rahmen des Kapitalmarkttages 2023 die aktualisierte Strategie vorgestellt und neue Mittelfristziele bis zum Jahr 2028 formuliert. Detaillierte Einblicke gab es zudem aus den Beteiligungen FerrAl United und Arriva, die mit Umsätzen von EUR 1,3 Mrd. bzw. EUR 300 Mio. zu den Top-Assets von Mutares zählen. Mehr als 200 Investoren, Analysten und Pressevertreter nahmen an der Veranstaltung in Frankfurt am Main oder in virtueller Form teil. Mutares hat die ehrgeizigen Wachstumspläne in neuen Mittelfristzielen als nächsten Meilenstein fixiert. Ausgehend von dem für das laufende Geschäftsjahr kommunizierten Ziel von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. Konzernumsatz und EUR 92 Mio. bis EUR 112 Mio. Jahresüberschuss der Mutares-Holding ist bis 2028 ein Wachstum des Konzernumsatzes auf EUR 10,0 Mrd. vorgesehen. Der Jahresüberschuss der Mutares-Holding wird dann bei EUR 200 Mio. erwartet. „Die zurückliegenden Jahre, seitdem ich Mutares gegründet habe, sind eine echte Erfolgsstory, bei der wir unsere Wachstumsversprechen erfüllt haben. Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Pfad erfolgreich weiter bestreiten können und bis 2028 einen Konzernumsatz von EUR 10,0 Mrd. erreichen werden. Auch sehe ich die positive Entwicklung der Marktkapitalisierung noch am Anfang und erhoffe mir, dass wir hier auch unser volles Potenzial entwickeln“, sagt Robin Laik, Gründer und CEO von Mutares. Die annähernde Verdopplung dieser beiden Zielwerte fußt auf mehreren Schlüsselfaktoren: Abgesehen von übergeordnet idealen Bedingungen bezüglich des Markt- und Konjunkturumfeldes, hat Mutares eine Reihe von Weichen gestellt, um das Portfolio signifikant auszubauen. Zu nennen ist hier erstens die frühzeitige Refinanzierung über eine neue, bis 2027 laufende Anleihe samt deren Aufstockung auf EUR 150 Mio. Zweitens hat Mutares die bisherigen drei Segmente Automotive & Mobility, Engineering & Technology und Goods & Services um ein viertes Segment Retail & Food ergänzt. Der dritte und wichtigste Schlüsselfaktor ist die globale Expansion. Nach dem bereits erfolgten Expansionsschritt nach China ist für 2024 die Eröffnung eines Büros in den USA geplant. „Der globale Roll-out unseres erfolgreichen Geschäftsmodells ist der logische nächste Schritt – und jetzt ist die perfekte Zeit dafür. Wir haben bereits Targets mit Chinabezug auf dem Tisch und sind fest davon überzeugt, dass das lokale Deal-Sourcing in dieser Wachstumsregion vielfältige und attraktive Chancen bietet“, sagt Johannes Laumann, CIO von Mutares, zu den Wachstumschancen im jüngsten Auslandsmarkt China. Der Mutares-Vorstand hat darüber hinaus die zuletzt angepasste Dividendenstrategie im Rahmen des Kapitalmarkttages mit Nachdruck bekräftigt. Die angepasste Dividendenstrategie sieht eine jährliche Mindestdividende von EUR 2,00 je Aktie vor. In besonders erfolgreichen Jahren mit hohem Liquiditätsüberschuss ist weiterhin nach entsprechender Abwägung durch das Management die Zahlung einer Bonusdividende vorgesehen. An den imposanten Wachstumsperspektiven sollen die Aktionärinnen und Aktionäre nachhaltig partizipieren. Die Mindestdividende soll am Konzernwachstum orientiert mittelfristig weiter steigen. „Zwei Euro Minimum – das ist unser neues Dividendenversprechen an unsere Aktionärinnen und Aktionäre. Wie zudem unser jüngster Rekord-Exit von Special Melted Products, der uns nach einem nur eineinhalb Jahre dauernden Investitionszyklus einen Verkaufserlös von ca. EUR 150 Mio. beschert hat, belegt, ermöglicht unser Geschäftsmodell hohe Liquiditätsüberschüsse“, so Mark Friedrich, CFO von Mutares. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

