Trading-Chance: Rohöl montags Short

Die Eskalation im Nahen Osten zwischen Israel und der Hamas ließ den Ölpreis zuletzt wieder ansteigen. Ein Flächenbrand in Form einer kriegerischen Beteiligung des Ölproduzenten Iran ließ ein Risiko-Premium in den jüngsten Ölpreis einfließen. Andererseits ist Öl in einer saisonal naturgemäß von geringerer Nachfrage geprägten saisonal schwachen Phase. Ein Markt also, bei dem Volatilität vorprogrammiert ist. Heute stellen wir eine systematische Kurzfrist-Chance vor, die unabhängig von geopolitischen Ereignissen immer wieder montags umgesetzt werden kann.

Unterwöchige Saisonalität

Der nachfolgende Chart illustriert die unterwöchige Saisonalität des Ölpreises (WTI Crude Oil). Wir können sehen, dass sich Öl besonders vor und nach dem Wochenende signifikant bewegt. Während freitags im Durchschnitt ein deutlicher Zugewinn zu verzeichnen ist, sehen wir montags im Durchschnitt Schwäche. Es ist ein klassische Risk-On/Risk-Off Trade, der für kurzfristig ausgerichtete Trader auf systematischer Basis allwöchentlich umgesetzt werden kann. Dabei ist natürlich wichtig, dass der statistische Vorteil über das Gesetz der großen Zahlen, sprich durch massenhafte Wiederholung ausgespielt wird.

Intraday-Seasonal-Chart (www.realmoneytrader.com) · Quelle: www.realmoneytrader.com

Spekulative Kurzfrist-Trader handeln montags Short

Für diese Trading-Chance stellen wir ihnen einen Turbo Open End Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit mit unbegrenzter Laufzeit vor. Basispreis und K.o.-Level liegen bei 103,205 US-Dollar für dieses Produkt. Daraus ergibt sich ein aktueller Hebel von 5,01. Der strategiebasierte Stop-Loss kann sinnvoll 5 Dollar über dem aktuellen Ölpreis platziert werden. Im Produkt entspricht das einem Stop-Loss von 11,30 Euro. Die WKN lautet HC9901.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 90, 92, 95 und 100 US-Dollar

Unterstützungen: 84, 80, 77 und 74 US-Dollar

Basiswert WTI Crude Oil WKN HC9901 ISIN DE000HC99018 Basispreis 103,205 USD K.O.-Schwelle 103,205 USD Laufzeit open End Typ Turbo Bear Optionsschein Emittent UniCredit Hebel 5,01 Stop-Loss Zertifikat 11,30 Euro

