EUR/PLN: Schwierige Regierungsbildung voraus

Acht Jahre lang hat die nationalkonservative PIS-Partei die Regierung gestellt, nun kündigt sich ein Regierungswechsel in Polen an. Das Währungspaar EUR/PLN ging daraufhin auf Talfahrt, am Ende des Handelstages stand ein Kursverlust der Gemeinschaftswährung von über zwei Prozent auf 4,4415 PLN auf der Anzeigetafel der Börsen. Damit aber nicht genug, bereits Ende April kam es zu einem Bruch eines langfristigen Aufwärtstrends, wodurch nun weitere Abwärtsimpulse gesetzt werden könnten. Bis zu den Jahrestiefs von 4,3985 PLN ist noch Luft vorhanden und würde sich für ein kurzzeitiges Short-Engagement anbieten. Im Big-Picture allerdings könnten weitere Abschläge die Gemeinschaftswährung auf mittelfristiger Sicht belasten.

Pro-europäischer Schwenk erwartet

Aufgrund der massiven Kursverluste der Gemeinschaftswährung bei EUR/PLN könnten die nächsten Tage von einer technischen Gegenbewegung auf der Oberseite geprägt sein, kurzzeitige Gewinne an 4,4772 und darüber in den Bereich von grob 4,5144 PLN sollten nun zwingend einkalkuliert werden. Später allerdings sind weitere Abschläge zurück auf die Jahrestiefs bei 4,3985 PLN stark anzunehmen. Sollte auch diese Unterstützung wegfallen, dürften sich weitere Verluste in Richtung 4,3740 PLN anbahnen und sich entsprechend gut für ein Short-Investment anbieten. Auf der Oberseite bildet der einstige Aufwärtstrend verlaufend um 4,61 PLN eine ziemlich hohe Hürde. Erst oberhalb dieser Marke wird ein Anstieg zurück an die Septemberhochs bei 4,6957 PLN erwartet.