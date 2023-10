Hang Seng Index: Akut absturzgefährdet

Der Hongkonger Leitindex Hang Seng erlebt einmal mehr wieder eine tiefrote Handelswoche, aktuell steuert das Barometer auf seine Jahrestiefs zu und könnte sie bei der aktuellen Kursentwicklung auch noch reißen. Dies würde natürlich einmal mehr Bären in die Hände spielen, diese könnten die Verluste auf Sicht der nächsten Wochen weiter ausbauen.

Sollten demnach die aktuellen Jahrestiefs bei 17.094 Punkten auf Wochenschlusskursbasis unterschritten werden, kämen auf Anleger weitere Verluste auf 16.745 und darunter in den Bereich von 16.266 Punkten zu. Ob an dieser Stelle allerdings eine rasche Stabilisierung gelingt, bleibt abzuwarten. Im Zweifel müssten die Vorjahrestiefs bei 14.597 Punkten als Ziel ausgerufen werden.

Auf der Oberseite ist eine rasche Rückkehr in eine Erholungsbewegung durch den Verlust wichtiger Unterstützungen erschwert, erst oberhalb von 18.278 Punkten wird dem Hang Seng Index gewisses Aufwärtspotenzial zunächst an 18.899 und darüber an 19.474 Punkte zugetraut.

Derzeit erlaubt die laufende Abwärtsdynamik kaum ein solches Szenario, auch fehlt es aus charttechnischer Sicht derzeit noch an einem tragfähigen Boden, der einen solchen Fall wahrscheinlich machen würde.