Nach einigen Quartalen mit Gewinnrückgängen deutet sich für den S&P 500 die Trendwende an. In der Vergangenheit waren genau das sehr spannende Phasen an den Börsen. Was wir aktuell bei den Gewinnern zu erwarten haben, erklärt Heiko Böhmer in seinem neuen Markt-Update.