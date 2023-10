Trading-Chance: Gold freitags Long

Werbung

Der Freitag hat bei Rohöl, aber besonders auch bei Gold eine stark positive Tendenz. Vor dem Wochenende fließt Kapital in Gold als defensives Asset. Wie stark dieser Effekt langfristig ist und wie wir dies systematisch mit einem allwöchentlichen Trade nutzen, thematisieren wir im heutigen Artikel...

Wo stünde Gold ohne den Freitag?

Die Statistik ist beeindruckend. Würde man alle Freitage der letzten 23 Jahre heraus rechnen, so stünde Gold 1240 Dollar niedriger. Wenn man die Overnight-Gaps von Donnerstag auf Freitag mit einrechnet, wären es sogar 1600 Dollar, die Gold gegenüber dem aktuellen Preis niedriger gepreist wäre. Das klingt nach einem super lukrativen Trading-Setup. In der Praxis ist es zwar einer der stabilsten Effekte, aber nur nutzbar, wenn man über viele Jahre hinweg (3-5 Jahre mindestens) jeden Freitag konsequent Long im Gold ist. Dabei werden viele Freitage gar nichts bringen, einige sogar krachend verlieren, aber in Summe ist die Freitags-Stärke so ausgeprägt, dass man damit gutes Geld verdienen kann.

Unterwöchige Zyklik

Im nachfolgenden Schaubild sehen wir die unterwöchige Saisonalität des Goldpreises. Während der Montag im Durchschnitt verliert und Dienstag, Mittwoch, wie auch Donnerstag nichts bringen, ist der Freitag der mit Abstand beste Tag, um auf der langen Seite engagiert zu sein.

Intraday-Saisonaler Chart von Gold · Quelle: www.realmoneytrader.com

Kurzfristige Trader können Long im Gold handeln

Wir haben für die Umsetzung dieser Trading-Chance einen Turbo Open End Long vom Emittenten HSBC Trinkaus ausgewählt. Das Produkt hat eine Basis, wie auch einen K.o. bei 1897,376 Dollar. Daraus errechnet sich ein aktueller Hebel von 25,14. Für die Strategie ist ein Stop-Loss von 25 Dollar im Goldpreis nötig. Das entspricht im gehandelten Produkt einem Stop-Kurs von 4,90 Euro. Die WKN lautet HS2GP1. Der Ausstieg gemäß Strategie erfolgt zum Handelsende am Freitag Abend (sprich 22 Uhr für Hebelzertifikate-Trader, 23 Uhr für Futures-Trader).

Wichtige Chartmarken:

Unterstützungen: 1800, 1850, 1900 Dollar

Widerstände: 2000, 2050 und 2100 Dollar

Basiswert Gold WKN HS2GP1 ISIN DE000HS2GP13 Basispreis 1897,376 K.O.-Schwelle 1897,376 Laufzeit open end Typ Turbo Optionsschein Emittent HSBC Trinkaus Hebel 25,14 Stop-Loss Zertifikat 4,90 Euro

Zum Produkt

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Zur Trading-Chance Watchlist

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer:

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.