Dax Chartanalyse 26.10.2023: Abwärtsdruck zum Handelsstart

Widerstand: 14.800 14.900 Unterstützung: 14.655 14.635

Rückblick:

Der Index probierte sich am gestrigen Nachmittag noch einmal an einem Ausbruch über die 14.900er Marke, es gelang allerdings kein Stundenschlusskurs oberhalb dieser Widerstandszone. So übernahmen die Bären dann wieder das Kommando. Nach dem Abverkauf an der Wall Street am Abend startete der deutsche Leitindex heute Vormittag mit einer Abwärtskurslücke in den Handel und wurde im Anschluss bis unter die 14.700er Marke durchgereicht.

Ausblick:

Nach dem Abverkauf zum Handelsstart ist in den kommenden Handelsstunden zunächst mit Erholungsversuchen der Käuferseite zu rechnen. So lange sich diese unterhalb von 14.800 Punkten (Stundenschlusskurs!) abspielen, dürfte diese Zwischenkonsolidierung jedoch lediglich eine Zwischenstation sein auf dem Weg zu neuen Wochentiefs unterhalb von 14.630 Punkten. Am Nachmittag ist der EZB-Entscheid und die anschließende Pressekonferenz von Christine Lagarde zu beachten.

Quelle: Tradingview

