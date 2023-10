Direkt zum Video auf YouTube

Heute wird es spannen, wenn um 14:30 Uhr die wichtigen PCE Inflationsdaten für Amerika veröffentlicht werden. Bis dahin sind aber auch viele Einzelwerte interessant.

So können Aktien von Amazon nach Zahlen in der Nachbörse kräftig zulegen, obwohl das WAS Wachstum unter den Erwartungen gekommen ist. Das zeigt, wie gut der Rest läuft. UPS ist dagegen kräftig abgestraft worden, nachdem der Umsatz- und Gewinnausblick gekürzt wurde. Intel dagegen profitiert vom wieder anziehenden Client Computing Segment.