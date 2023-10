DAX: Markt unentschlossen

Das heimische Leitbarometer DAX bewegt sich am letzten Handelstag dieser Woche in der mittleren Handelsspanne der letzten Tage grob seitwärts und sucht fortwährend nach einer Richtung. Noch kann sich das Barometer an seinem 38,2 % Fibonacci-Retracement um 14.750 Punkten in Sicherheit wiegen, schon bald sollten Bullen jedoch für einen Turnaround intervenieren und das Barometer endlich aus seinem Loch heraus holen.

Anderenfalls würden dem DAX unterhalb der aktuellen Wochentiefs von 14.630 Punkten weitere Abschläge auf 14.585 und darunter 14.458 Punkte drohen.

Auf der Oberseite müsste mindestens der Bereich von 14.900 Punkten überwunden werden, damit ein Anstieg an 15.150 Zähler und somit den vorausgegangenen Aufwärtstrend erfolgen kann.

An der Datenfront geht es heute ab 16:30 Uhr mit dem Konsumklima der Uni Michigan per Oktober (endgültig) weiter, die letzte planmäßige Nachricht des Tages wird mit dem Commitments of Traders (COT) Report um 21:30 Uhr durchgegeben.