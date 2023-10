DAX: Neue Monatstiefs erwarten!

Die Kursentwicklung beim deutschen Aktienbarometer DAX war in der abgelaufenen Handelswoche von einer tendenziellen Seitwärtsphase geprägt, zum Ende der Woche haben Investoren aber weiteres Geld von den Börsen abgezogen und damit die Notierungen in den Keller geschickt. Besonders der Blick auf die US-Indizes offenbart einen schwächeren Handelsstart und eine unmittelbare Fortsetzung der Abwärtsbewegung bestehend seit den Rekordständen aus Ende Juli.

Demnach müssen sich Anleger vom gegenwärtigen Niveau aus auf weitere Abschläge auf 14.585 und darunter 14.458 Punkte einstellen. Eine überschießende Welle könnte sogar noch in den Bereich von 14.200 Zählern reichen, ehe wieder für einige Tage eine Erholung einsetzt.

Auf der Oberseite kann man sich unter dem aktuellen Abgabedruck nur schwer Kursgewinne vorstellen, erst oberhalb von 14.948 Zählern werden wieder Zugewinne an 15.150 und darüber bis maximal in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 15.393 Punkten erwartet.

Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit Zahlen zu Deutschlands Einzelhandelsumsätzen per September (real) auf der Agenda, zeitgleich werde noch frische Daten zum BIP Q3 (1. Veröffentlichung) sowie den Importpreisen aus September vorgelegt. Um 9:00 Uhr zieht Spanien mit seinen Verbraucherpreisen per Oktober (Vorabschätzung) nach, bevor es ab 14:00 Uhr mit Deutschlands Verbraucherpreisen weitergeht.