Jenoptik: Stabilisierung kein Zufall

Übergeordnet schwankt die Jenoptik-Aktie seit 2017 zwischen 13,00 und in der Spitze 39,54 Euro grob seitwärts. Aktuell steckt das Wertpapier in den in unregelmäßigen Abständen wechselnden Trendverläufen in einem Abwärtstrend und fiel hierbei auf das runde Kursniveau von 20,00 Euro in der abgelaufenen Handelswoche zurück. Ausgerechnet der aktuelle Handelsstart in die neue Woche überraschte durch einen Kurssprung von über 5,6 Prozent, auch konnte zum Montag eine größere Kurslücke gerissen werden und deutet auf vermehrte Kaufbereitschaft hin.

Ganz kleiner Boden etabliert

Nicht immer muss ein ausgeprägter Boden für eine Trendwende implementiert werden, am Beispiel von Jenoptik und der dazugehörigen Kurslücke unmittelbar über den 50-Tage-Durchschnitt lässt sich erhöhte Kaufbereitschaft erkennen. Diese könnte in einem ersten Schritt an 22,22 Euro heranreichen, nach einer anschließenden Konsolidierung könnte es darüber weiter in den Bereich von 22,84 und einem seit Sommer laufenden Abwärtstrend weiter hochgehen. Entsprechend würde sich dieses Szenario für einen spekulativen Long-Einstieg kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen anbieten. Auf Unterseite sollte es zu keinem nachhaltigen Bruch mehr von rund 20,00 Euro kommen, dies wäre nämlich mit unmittelbaren Verlustrisiken zurück auf die Vorjahrestiefs von 18,44 Euro verbunden.