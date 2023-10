Hinweis:

Auf Grund der gestern erfolgten Zeitumstellung startet die Wall Street heute bereits um 14:30 Uhr MEZ in den Handel und nicht wie gewohnt um 15:30 Uhr.

Am kommenden Sonntag den 5. November werden dann auch in den USA die Uhren eine Stunde zurückgestellt, entsprechend starten die US-Börsen dann in der nächsten Woche wieder wie gewohnt um 15:30 Uhr.