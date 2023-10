DAX mit großen Schwierigkeiten

Während Asien uneinheitlich schloss, versucht der Deutsche Aktienindex DAX intraday einen neuerlichen Erholungsversuch. Die Gewinne am Dienstag bleiben jedoch überschaubar und bewegen sich innerhalb der Handelsspanne aus der Vorwoche.

Um wirklich konsistente Signale auf der Oberseite zu setzen, gilt es zunächst einmal den 50-Tage-Durchschnitt bei 14.843 Punkten zu knacken, was Aufwärtspotenzial an 14.948 Punkte freisetzen könnte. Aber erst darüber dürfte ein Rücklauf zurück in den zuvor gebrochenen Aufwärtstrend um 15.150 Punkten gelingen.

Auf der anderen Seite steht noch immer ein symmetrisches Dreieck, dass an dieser Stelle weiter als trendbestätigend gewertet werden muss. Demnach ließe dies unterhalb eines Niveaus von 14.667 Punkten Abwärtspotenzial auf 14.585 und darunter 14.458 Punkte zu.

An der Datenfront geht es um 15:00 Uhr mit dem US-Verbrauchervertrauen Conference Board per Oktober weiter, die letzte planmäßige Nachricht des Tages wird um 21:30 Uhr mit den API-Rohöllagerbeständen gemeldet.