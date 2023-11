DAX: 38,2 Prozent Fibo hält bislang

Der Deutsche Aktienindex DAX verharrt weiterhin in seiner Handelsspanne aus der Vorwoche und tendiert grob seitwärts um sein 38,2 % Fibonacci-Retracement und damit einer ersten potenziellen Trendwendestelle. Noch ist der Kampf in diesem Bereich nicht endgültig ausgefochten, derzeit stehen die Karten noch zugunsten der Verkäufer.

Sollte demnach der Wimpel durch einen Kursrutsch unter 14.667 Punkte zur Unterseite aufgelöst werden, würde dies Abwärtspotenzial an 14.585 und darunter 14.458 Punkte auslösen. Eine überschießende Welle könnte sogar an 14.200 Punkte heranreichen.

Auf der Oberseite müsste dagegen mindestens der 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 14.842 Punkten bullisch gekreuzt werden, damit Aufwärtspotenzial an 14.948 und darüber 15.150 Punkte freigesetzt werden kann. Noch wurde aber keine endgültige Entscheidung seitens der Investoren getroffen.

Wie gewohnt zum Monatswechsel stehen wieder Einkaufsmanagerindizes auf der Agenda, den Anfang haben Japan und China aus dem verarbeitenden Gewerbe aus Oktober gemacht. Erst am Nachmittag stoßen die USA mit dem ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar per Oktober um 13:15 Uhr dazu, um 14:45 Uhr wird der S&P Global Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Oktober (endgültig) gemeldet. Darüber hinaus wird noch der ISM-Einkaufsmanagerindex, Bauausgaben und die JOLTS-Daten (offene Stellen) per September veröffentlicht.