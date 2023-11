Dax Chartanalyse 01.11.2023: Bullische Eröffnung wird direkt verkauft

Widerstand: 14.920 14.950 Unterstützung: 14.800 14.637

Rückblick:

Der deutsche Leitindex startet heute nach positiven Vorgaben von der Wall Street mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel und überwindet direkt zur Eröffnung den Widerstand um 14.800 Punkte. Es gab allerdings nach der positiven Eröffnung keinerlei Follow-Through auf der Oberseite und der Index gab noch in der ersten Handelsstunde sämtliche Intraday-Gewinne wieder ab.

Ausblick:

Die erste Stundenkerze heute Morgen ist bärisch zu interpretieren und ein klares Warnsignal für die Käuferseite. Die kurzfristig relevante Unterstützung bei 14.800 Punkten hält allerdings bislang, man darf daher aktuell die Käuferseite noch nicht wieder abschreiben, was eine Fortsetzung auf der Oberseite in den Bereich 14.920/50 Punkte anbelangt. Ein Stundenschlusskurs unterhalb von 14.800 Punkten wäre allerdings als prozyklisches Verkaufssignal zu interpretieren.

In dem Fall könnte in den kommenden Tagen schnell wieder das Vorwochentief um 14.637 Punkte und danach der Bereich um 14.500 Punkte auf der Agenda stehen. Es sieht aber aktuell danach aus, dass die kurzfristige Richtungsentscheidung den US-Amerikanern überlassen wird, zumal heute Abend nachbörslich noch der Zinsentscheid der US-Notenbank ins Haus steht.

