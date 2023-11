TeamViewer: Aktuelle Zahlen waren vielversprechend!

Der Software-Anbieter TeamViewer veröffentlichte am vergangenen Dienstag die Bücher für das dritte Quartal 2023. Dabei konnte das auf Fernwartung spezialisierte Softwareunternehmen mehr Gewinn im Tagesgeschäft melden als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 70,3 Millionen Euro nach oben. Die Jahresprognose behielt das Management um Chef Oliver Steil bei, obwohl die operative Marge (bereinigtes Ebitda) in den ersten neun Monaten mit 43 Prozent über der angepeilten Zielmarke von ungefähr 40 Prozent lag. Das Papier hat in diesem Jahr mehr als ein Fünftel an Wert gewonnen. Allerdings war die Aktie zur Hochphase der Corona-Pandemie im Jahr 2020 mehr als 50 Euro wert.

Zum Chart

Der Aktienkurs von TeamViewer ist aktuell mit 14,20 Euro weit vom Höchststand bei 54,86 Euro vom 9. Juli 2020 entfernt. Der Hauptanteil am Kursverlust war im Jahr 2021 zu verzeichnen. Das All Time Low bei 7,67 Euro wurde dann am 3. Oktober 2022 markiert. In der Spitze entspricht dies einem Kursverlust von 86 Prozent. Mittlerweile ist der Kurs wieder um 88 Prozent auf aktuell 14,54 Euro gestiegen. Seit dem 8. Februar 2023 verharrt der Kursverlauf in einer Seitwärtsrange, die von der Unterstützung bei 13,84 Euro und dem Widerstand bei 17,29 Euro eingefasst wird. Seit Ende August 23 ist die Kursdynamik als schwach zu charakterisieren, wobei eine Annäherung an die Unterstützung bei 13,84 Euro stattgefunden hat. Hält die Unterstützung, ist ein weiterer Kursanstieg zum Widerstand bei 17,29 Euro im Bereich des Möglichen. In dieser Woche wird die Kursentwicklung auch überproportional von der Makroebene beeinflusst. Es herrscht an den Märkten eine gewisse Nervosität durch den Zinsentscheid der Federal-Reserve gestern um 19 Uhr MEZ und dem Arbeitsmarktbericht am Freitag dieser Woche. Die Kurse sollten heute ein wenig fester notieren.