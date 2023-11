EQS-News: Veganz Group AG übernimmt Assets der insolventen Happy Cheeze GmbH in Cuxhaven

EQS-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung

Veganz Group AG übernimmt Assets der insolventen Happy Cheeze GmbH in Cuxhaven



02.11.2023 / 10:00 CET/CEST

Ludwigsfelde, Deutschland, 2.11.2023 – Die Veganz Group AG hat heute wesentliche Teile der insolventen Happy Cheeze GmbH übernommen. Happy Cheeze ist Spezialist für vegane Käsealternativen und mit ihren Produkten führende Marke im Deutschen Biofachhandel. Die Happy Cheeze GmbH produziert an ihrem ca. 1.000 m2 Produktionsstandort in Cuxhaven pflanzliche Käsealternativen mit einem Produktportfolio von 13 Produkten. Die Produkte werden online, im Biofachhandel und internationalen Lebensmitteleinzelhandel vertrieben. Zudem werden pflanzliche Käsealternativen als White-Label für Handelsmarken produziert. Die Veganz Group AG erweitert im Rahmen dieses Asset Deals ihre Sortimentsbreite, die Vertriebskanäle und Produktionskapazitäten im Bereich pflanzlicher Käsealternativen. Der Vertrieb des Bestandssortiments wird zunächst fortgeführt, sowohl Online als auch im Handel. Parallel wird das bestehende Produktportfolio auf Innovation, Marktfähigkeit und Profitabilität geprüft und das Sortiment nach den strategischen Zielen der Veganz Group AG entwickelt. Veganz undHappy Cheeze profitieren von ähnlichen Sortimenten im Bereich Käsealternativen, die aber in verschiedenen Vertriebsschienen existieren. „Die Aufnahme von Happy Cheeze in die Veganz Group AG beschleunigt die Umsetzung unserer Strategie uns als Produzent und Experte für hochwertige vegane Käsespezialitäten in Europa zu etablieren. Mit dem breiten gemeinsamen Sortiment werden bestehende und neue Kunden in der Kategorie von unserer Leistungskompetenz direkt profitieren.“ Sagt Jan Bredack CEO der Veganz Group AG. Die Happy Cheeze GmbH war infolge der Preissensibilität der Verbraucherinnen und Verbraucher in die Insolvenz geraten. Am 29.08.2023 war Dr. Moritz Sponagel von der auf Insolvenz und Sanierung spezialisierten Kanzlei Dr. Sponagel Rechtsanwälte zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden. Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 2.11.2023 hat der Insolvenzverwalter der Happy Cheeze GmbH, Rechtsanwalt Dr. Moritz Sponagel, den erfolgreichen Abschluss einer übertragenden Sanierung gemeldet. Zum 2.11.2023 hat er einen Kauf- und Übertragungsvertrag mit dem branchenerfahrenen Vorstand der Veganz AG unterschrieben. Im deutschen LEH liegt das Marktvolumen für SB Weichkäse YTD bis Woche 01/10/23 bei 66,3 Millionen Euro bei einem Marktwachstum YTD von 12,5%.[1] 1: Nielsen Connect Express Veggy Total Über die Veganz Group AG Veganz (veganz.de) – Gut für dich, besser für alle – ist Marke und Produzent für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot, die im DACH-Raum breit verfügbar sind. Das Veganz Sortiment wird kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Als transparente Marke ist Veganz B Corp zertifiziert, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie. Medienkontakt: Moritz Möller | presse@veganz.de | +49 151 65759621 [1] Nieslen Connect Express Veggy Total

