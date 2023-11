Das zweitbeste Sommerquartal in der Geschichte: Lufthansa-Aktionäre haben allen Grund zur Freude. Der Grund: die nicht erlahmende Reiselust und teurere Tickets.

Quartalszahlen Q3/23 Lufthansa im Überblick

Kennziffer Gemeldet Prognose Vorjahr Umsatz 10,275 Mrd. EUR 10,841 Mrd. EUR 9,537 Mrd. EUR ber. EBIT 1,468 Mrd. EUR 1,43 Mrd. EUR 1,124 Mrd. EUR Gewinn 1,192 Mrd. EUR 1,036 Mrd. EUR 0,809 Mrd. EUR

Die Durchschnittserlöse je Ticket lagen diesmal so hoch wie nie zuvor. Vorstandschef Carsten Spohr sieht die Lufthansa damit auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen operativen Gewinn von mindestens 2,6 Mrd. EUR zu erzielen.

Das zweite und dritte Quartal 2023 zusammen brachten dem Konzern im Tagesgeschäft diesmal sogar so viel Gewinn ein wie nie zuvor. Spohr sprach daher von einem „Rekordsommer“. Dabei liegt das Flugangebot des Konzerns immer noch niedriger als in der Zeit vor den Corona-Maßnahmen: Im dritten Quartal betrug die angebotene Sitzplatzkapazität 88 Prozent des Niveaus von 2019. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand weiterhin 85 Prozent an. Und 2024 sollen es etwa 95 Prozent werden.

Das sagt die Aktie

Anleger griffen zu und schickten die Lufthansa-Aktie im vorbörslichen Handel auf Tradegate mit über 5 Prozent ins Plus. Die Aktie liegt nun über 7 EUR.

(mit Material von dpa-AFX)