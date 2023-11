MDax: FED sorgt für gute Stimmung

Der kleinere Bruder aus der DAX-Familie MDax schien nach Verlassen einer wichtigen Unterstützung aus Ende letzten Jahres in den freien Fall überzugehen, gestoppt wurde der Preisverfall jedoch durch die US-Notenbank FED, die am Mittwoch keine weitere Zinsanhebung vollzogen hatte. Dies befeuert die Märkte am darauf folgenden Tag, wie denn am MDax.

Nachdem der MDax bei 28.889 Punkten im Sommer dieses Jahres erneut an seinem mittelfristigen Abwärtstrend zur Unterseite abgeprallt war, purzelten die Kurse unter die markante Horizontalunterstützung aus Ende letzten Jahres von 24.630 Punkten unmittelbar auf 23.626 Zähler. Zwar stellte sich dort eine kurzzeitige Seitwärtsphase ein, ein Boden ging hieraus allerdings noch nicht hervor.

Erst im heutigen Handel profitiert das Barometer von einem satten Kurssprung von über drei Prozent und versucht sich zurück über den Support von 24.630 Punkten hochzuarbeiten. Gelingt dieses Unterfangen, könnten weitere Ziele bei 25.828 und darüber 26.360 Punkten ausgerufen werden.

Sollte der Wind an den Börsen allerdings wieder drehen und das Barometer unter 23.626 Punkte zurückfallen, müsste mit einer Fortsetzung der Korrekturbewegung auf mindestens 23.005 Punkte gerechnet werden. Die Vorjahrestiefs verlaufen übrigens bei 21.456 Zählern.