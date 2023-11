DAX: Technische Grenzen voraus

Sowohl der Deutsche Aktienindex als auch Dow und Co. konnten in der abgelaufenen Handelswoche deutliche Kurszuwächse verzeichnen, zeitgleich haben sich die größten Indizes nun aber an markante Widerstände herangearbeitet, weshalb die nächsten Tage erhöhter Volatilität ausgesetzt sein dürften. Zum anderen müssen ab sofort Gewinnmitnahmen eingeplant werden.

Der DAX hat sich nämlich mit dem Kursanstieg am Freitag auf 15.269 Punkte in die Nähe mehrerer Hürden herangetastet, dies betrifft zum einen den EMA 200 sowie die untere Begrenzung eines in den letzten Monaten ausgebildeten Keils. Nur knapp darüber verläuft auch schon der weiter intakte Abwärtstrend, bestehend seit den Rekordstände, aus Ende Juli.

All diese Gemengelage könnte von daher in den nächsten Tagen für Abschläge sorgen, ein erster Auffangpunkt für den DAX liegt bei 15.150 Punkten vor, darunter bei 15.028 und 14.949 Punkten. Spätestens an letzter Stelle sollte das Barometer wieder zur Oberseite abdrehen, damit die Bemühungen der letzten Tage nicht umsonst waren.

Unter den gegebenen Umständen kann ein unmittelbares Aufwärtsszenario nur schwer skizziert werden, vollständigkeitshalber ergibt sich aber oberhalb eines Niveaus von 15.591 Zählern auf Sicht der nächsten Monate Potenzial zwischen 15.909 und 16.060 Zähler. Ein echter Durchbruch dürfte Bullen allerdings erst oberhalb eines Kursstandes von deutlich über 16.190 Punkten gelingen.

Erste Impulse hat Japan mit dem Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung geliefert, Deutschlands Auftragseingänge der Industrie aus September stehen dagegen in wenigen Minuten zum Abruf bereit. Zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr werden die endgültigen Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor per Oktober Spaniens, Italiens, Frankreichs, Deutschlands und der EWU vorgestellt. Um 10:30 Uhr steht der europaweite sentix-Konjunkturindex per November auf der Agenda.