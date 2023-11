GNW-Adhoc: ADC Therapeutics gibt die Annahme von Abstracts zur Präsentation auf der 65. ASH-Jahrestagung bekannt

^Präsentationen zur Hervorhebung des klinischen Nutzens von ZYNLONTA(®) (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) als Einzelwirkstoff und in Kombination Mündliche Präsentation der ersten Ergebnisse der von einem Prüfarzt initiierten Phase-II-Studie zur Bewertung von ZYNLONTA in Kombination mit Rituximab bei Patienten mit r/r follikulärem Lymphom LAUSANNE, Schweiz, Nov. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) hat heute bekanntgegeben, dass Abstracts zu ZYNLONTA(®) (Loncastuximab- Tesirin-Lpyl) für die Präsentation auf der 65. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) angenommen wurden, die vom 9. bis 12. Dezember 2023 in San Diego, Kalifornien, stattfinden wird. ?Wir freuen uns darauf, auf der 65. Jahrestagung der ASH Erkenntnisse aus der wachsenden Zahl von Forschungsarbeiten zu präsentieren, die den klinischen Nutzen von ZYNLONTA als Einzelwirkstoff und in Kombination mit anderen Behandlungen belegen", so Dr. Mohamed Zaki, Chief Medical Officer von ADC Therapeutics. ?Darüber hinaus sind wir ermutigt durch die ersten Ergebnisse einer von einem Prüfarzt initiierten Phase-II-Studie, in der ZYNLONTA in Kombination mit Rituximab bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem follikulärem Lymphom untersucht wird. Die Kombination war gut verträglich mit einer Gesamtansprechrate von 95 % in Woche 12 und einer metabolischen Komplettansprechrate von 86 % in Woche 21. Wir freuen uns auf weitere Details, die wir Ihnen während der mündlichen Präsentation mitteilen werden." Einzelheiten zur mündlichen Präsentation der von einem Prüfarzt initiierten Studie: Titel: Limited Duration Loncastuximab Tesirine with Rituximab Induces High Complete Metabolic Response Rate in High-Risk Relapsed/Refractory Follicular Lymphoma - A Phase 2 Study (In begrenzter Dauer verabreichtes Loncastuximab- Tesirin mit Rituximab induziert eine hohe vollständige metabolische Ansprechrate bei rezidiviertem/refraktärem follikulärem Lymphom mit hohem Risiko - Eine Phase-II-Studie) Abstract: 984 Sitzung: 623. Mantle Cell, Follicular, and Other Indolent B Cell Lymphomas: Clinical and Epidemiological: Targeted Therapy (Mantelzell-, Follikel- und andere indolente B-Zell-Lymphome: klinisch und epidemiologisch: gezielte Therapie) Datum und Uhrzeit: Montag, 11. Dezember 2023; 17:45 Uhr PT Ort: Manchester Grand Hyatt San Diego, Grand Hall C Vortragender: Dr. Juan Pablo Alderuccio Einzelheiten zu ausgewählten Posterpräsentationen: Titel: Early and Sustained Circulating Tumor DNA Response Dynamics after Loncastuximab Tesirine for Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma (Frühe und anhaltende Dynamik des Ansprechens zirkulierender Tumor-DNA nach Loncastuximab-Tesirin bei rezidiviertem/refraktärem diffus-großzelligem B-Zell- Lymphom) Abstract: 3133 Sitzung: 627. Aggressive Lymphomas: Clinical and Epidemiological; Poster II Presentations (Aggressive Lymphome: klinisch und epidemiologisch; Poster II Präsentationen) Datum und Uhrzeit: Sonntag, 10. Dezember 2023; 18:00 Uhr - 20:00 Uhr PT Titel: A Global Study of Novel Agents in Paediatric and Adolescent Relapsed and Refractory B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma (Glo-BNHL) (Eine globale Studie über neue Wirkstoffe beim rezidivierten und refraktären B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom bei Kindern und Jugendlichen (Glo-BNHL)) Abstract: 3097 Sitzung: 626. Aggressive Lymphomas: Prospective Therapeutic Trials; Poster II Presentations (Aggressive Lymphome: Prospektive Therapiestudien; Poster II Präsentationen) Datum und Uhrzeit: Sonntag, 10. Dezember 2023; 18:00 Uhr - 20:00 Uhr PT Titel: Loncastuximab Tesirine Demonstrated Substantial Single-agent Efficacy and Manageable Safety Profile in Heavily Pretreated Chinese Patients with Relapsed or Refractory (R/R) Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) (Loncastuximab-Tesirin zeigte bei stark vorbehandelten chinesischen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (R/R) diffus-großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) eine substanzielle Wirksamkeit als Einzelwirkstoff und ein überschaubares Sicherheitsprofil) Abstract: 4469 Sitzung: 626. Aggressive Lymphomas: Prospective Therapeutic Trials; Poster III Presentations (Aggressive Lymphome: Prospektive Therapiestudien; Poster III Präsentationen) Datum und Uhrzeit: Montag, 11. Dezember 2023; 18:00 Uhr - 20:00 Uhr PT Die Poster werden in den Poster-Ausstellungshallen (Hallen G-H) im San Diego Convention Center am 10. Dezember 2023 von 9:00 Uhr - 20:00 Uhr PT (Poster II Präsentationen) und am 11. Dezember 2023 von 9:00 Uhr - 20:00 PM PT (Poster III Präsentationen) ausgestellt. Von den Vortragenden, die persönlich anwesend sein wollen, wird erwartet, dass sie in den letzten zwei Stunden der angegebenen Zeit zum Anschauen der Poster präsentieren. Die Präsentationen werden auch auf einer virtuellen Plattform verfügbar sein. Die Abstracts sind über das Online-Programm der ASH-Konferenz verfügbar. Über ZYNLONTA(®) (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) ZYNLONTA(®) ist ein CD19-gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK). Sobald ZYNLONTA an eine CD19-exprimierende Zelle gebunden ist, wird es von der Zelle aufgenommen, wobei Enzyme eine Wirkstoffladung aus Pyrrolobenzodiazepinen (PBD) freisetzen. Die wirksame Nutzlast bindet an die Nebenrille der DNA mit geringer Verzerrung, so dass sie für DNA-Reparaturmechanismen weniger sichtbar ist. Dies führt letztendlich zu einem Stillstand des Zellzyklus und zum Tod der Tumorzellen. Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) und die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) haben ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) für die Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (r/r) großzelligem B-Zell-Lymphom nach zwei oder mehr systemischen Behandlungslinien zugelassen, einschließlich diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), das nicht anderweitig spezifiziert ist (NOS), DLBCL, das aus einem niedriggradigen Lymphom hervorgeht, und auch hochgradigem B-Zell-Lymphom. Die Studie umfasste ein breites Spektrum stark vorbehandelter Patienten (im Median drei vorherige Therapielinien) mit schwer behandelbarer Krankheit, darunter Patienten, die auf die Erstlinientherapie nicht ansprachen, Patienten, die auf alle vorherigen Therapielinien refraktär waren, Patienten mit Doppel-/Dreifach-Hit-Genetik und Patienten, die vor ihrer Behandlung mit ZYNLONTA eine Stammzelltransplantation und eine CAR-T-Therapie erhielten. Diese Indikation ist von der FDA im Rahmen eines beschleunigten Zulassungsverfahrens und in der Europäischen Union im Rahmen einer bedingten Zulassung auf der Grundlage der Gesamtansprechrate zugelassen. Die weitere Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und Beschreibung des klinischen Nutzens in einer Bestätigungsstudie abhängig gemacht werden. Bitte lesen Sie die vollständigen Verschreibungsinformationen einschließlich wichtiger Sicherheitsinformationen über ZYNLONTA unter www.ZYNLONTA.com (http://www.zynlonta.com/). ZYNLONTA wird auch als therapeutische Option in Kombinationsstudien bei anderen B-Zell-Tumoren und für frühere Therapielinien untersucht. Über ADC Therapeutics ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) ist ein weltweit führendes, im kommerziellen Stadium tätiges Unternehmen und Pionier auf dem Gebiet der Antikörper-Wirkstoff- Konjugate (AWK). Das Unternehmen entwickelt seine proprietäre AWK-Technologie weiter, um das Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren zu verändern. Das auf CD19 abzielende ADC ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) von ADC Therapeutics erhielt von der FDA eine beschleunigte Zulassung und von der Europäischen Kommission eine bedingte Zulassung für die Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei oder mehr Linien systemischer Therapie. ZYNLONTA befindet sich auch in der Entwicklung in Kombination mit anderen Wirkstoffen und in früheren Therapielinien. Zusätzlich zu ZYNLONTA hat ADC Therapeutics mehrere AWK in der laufenden klinischen und präklinischen Entwicklung. ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in London, der San Francisco Bay Area und New Jersey. 