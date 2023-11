DAX verdaut Vorwochenanstieg

Der Deutsche Aktienindex DAX drehte zu Wochenbeginn zur Unterseite ab und begab sich auf 15.135 Punkte zum Ende des regulären Xetra-Handels abwärts. Die Kurslücken aus der abgelaufenen Handelswoche könnten aber noch weiteres Korrekturpotenzial entfachen, worauf Investoren stets vorbereitet sein sollten.

Demnach wären unterhalb von 15.100 Punkten weitere Rücksetzer zunächst in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 15.005 Punkten vorgesehen, darunter auf 14.949 Zähler. Dort sollte der DAX aber wieder Halt finden und zur Oberseite abdrehen, um den technischen Zählalgorithmus einer 123-Erholung einzuhalten.

Auf der Oberseite gestaltet sich ein zeitnaher Ausbruch schwierig, hier laufen gleich mehrere Hürden zusammen, wie beispielshalber der EMA 200, der seit den Rekordständen etablierte Abwärtstrend und ein Horizontalwiderstand um 15.330 Punkten. Erst darüber wird ein Rücklauf zurück an 15.575 beziehungsweise 15.706 Punkte erwartet.

Erste Wirtschaftsdaten haben Japan mit Zahlen zu den Ausgaben privater Haushalte und den durchschnittlichen Nettoeinkommen aus Oktober vorgelegt, China hat mit seinem Handelsbilanzsaldo per Oktober in den frühen Morgenstunden nachgezogen. Zahlen zur Erzeugung im produzierenden Gewerbe per September Deutschlands stehen um 8:00 Uhr auf der Agenda, um 11:00 Uhr werden die europaweiten Erzeugerpreise per September gemeldet. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Daten zum Handelsbilanzsaldo aus September und den Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche um 14:55 Uhr dazu.