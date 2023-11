Kupfer: In kleinen Schritten weiter rauf

Den jüngsten Tiefpunkt markierte der Kupfer-Future im Sommer letzten Jahres bei 3,131 US-Dollar und konnte sich hierbei auf eine längerfristige Unterstützungszone aus 2018 um 3,254 US-Dollar abstützen. In der Folge gelang es bis Anfang dieses Jahres auf 4,355 US-Dollar zuzulegen. An dieser Stelle drehte der Trend wieder, es fielen Verluste auf die Horizontalunterstützung aus Ende letzten Jahres bei 3,563 US-Dollar an. Genau in diesem Bereich könnte nun ein Doppelboden entstehen und die Preise entsprechend stabilisieren. Bliebe dann nur noch der diesjährige Abwärtstrend für ein Kaufsignal zu knacken.

Trendbegrenzung im Fokus

Sollte das aktuelle Momentum weiter fortbestehen, würde in den nächsten Tagen ein Test des Abwärtstrends um 3,770 US-Dollar denkbar. Aber erst oberhalb dieses Niveaus könnte sich der Kupferpreis mittelfristig in den Bereich von 3,889 und 4,024 US-Dollar entwickeln, was dann einem mittelfristigen Kaufsignal gleichkäme. Gleichzeitig sollte aber auch die Weltkonjunktur wieder anziehen, um den Ausbruch weiter zu untermauern. Auf der Unterseite würden Notierungen unterhalb von 3,519 US-Dollar unweigerlich Verluste auf 3,430 und darunter sogar 3,254 US-Dollar hervorrufen.