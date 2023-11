Quelle: Below the Sky/Shutterstock.com

Heute Morgen hat die UBS ihre Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. Sie hat zwar – wie erwartet – wegen der Credit-Suisse-Übernahme einen Verlust erlitten, der allerdings niedriger als erwartet ausgefallen ist. Rechnet man die Kosten für die Übernahme heraus, befindet sich die UBS in der Gewinnzone.

Quartalszahlen Q3/23 UBS im Überblick

Kennziffer Gemeldet Prognose Umsatz 11,7 Mrd. USD 11,3 Mrd. USD EBT -255 Mio. USD -479 Mio. USD ber. EBT +844 Mio. USD -

Der Verlust im dritten Quartal lag bei 785 Mio. USD. Das vergangene Quartal ist das erste, in dem die Credit Suisse vollständig mitgerechnet wurde. Im zweiten Quartal war nur der Juni in den UBS-Abschluss mit eingeflossen.

Insgesamt hat die UBS in Q3 rund 22 Mrd. USD an Zuflüssen erhalten, davon kamen 3 Mrd. USD von der Credit Suisse. Zum ersten Mal seit Q1/22 gab es in der Credit Suisse wieder Mittelzuflüsse. Die UBS sprach von ihren Anstrengungen, Vermögen von CS-Kunden zurückzugewinnen. Die UBS verwaltet derzeit rund 5,373 Bio. USD.

Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft, denn wir bauen eine noch stärkere und noch sichere UBS, auf die alle wichtigen Anspruchsgruppen stolz sein können.

UBS gibt nur vage Prognose ab

Mit Blick auf das Marktumfeld zeigt sich die UBS derweil vorsichtig. Der Ausblick für das Wirtschaftswachstum, die Anlagenbewertungen und die Marktvolatilität seien weiterhin schwierig abzuschätzen. Und die anhaltenden geopolitischen Spannungen, insbesondere die Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine, erhöhten die Unsicherheit beim Wirtschaftsausblick zusätzlich.

Das dürfte sich neben den normalen saisonalen Faktoren im Weihnachtsquartal auf die Transaktionsvolumen der Kunden auswirken. Gleichzeitig geht die Bank aber auch davon aus, dass die Kunden ihre Bareinlagen in renditestärkere Anlagen umschichten werden, was für das laufende vierte Quartal einen Nettozinsertrag auf Vorquartalsniveau erwarten lasse.

(mit Material von dpa-AFX)