EQS-News: Branicks Group AG: Rückblick auf das 3. Quartal und Ausblick

Frankfurt am Main, 8. November 2023



Presseinformation der Branicks Group AG

Rückblick auf das 3. Quartal und Ausblick Gesamtjahresprognose bestätigt – FFO zwischen 50 und 55 Mio. Euro erwartet

Neue Vermietungen von über 340.000 qm

Fällige Anleihe planmäßig zurückbezahlt

Weiter konsequente Umsetzung des Aktionsplans „Performance 2024“

Statement von Sonja Wärntges, CEO der Branicks Group AG

„Das dritte Quartal hat gezeigt: Mit unserem Aktionsplan „Performance 2024“ bieten wir den globalen Herausforderungen unserer Branche die Stirn. Mit Erfolg. Wir reduzieren Schulden, senken Kosten und verzeichnen umfangreiche Vermietungen unserer attraktiven und nachhaltigen Flächen im Office und in der Logistik. Nicht zuletzt bestätigen wir die Prognose für unser Jahresziel.“ Die Branicks Group AG („BRNK“), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat heute die Ergebnisse der ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht. Branicks hat zum Ende der ersten neun Monate FFO (Funds from Operations) nach Minderheiten von 33,1 Mio. Euro (Vorjahr: 76,1 Mio. Euro) erzielt und erneut bekräftigt, das prognostizierte Gesamtjahresziel für 2023 FFO (nach Minderheiten, vor Steuern) in einer Spanne von 50 bis 55 Mio. Euro zu erreichen.

Spürbare Fortschritte des Aktionsplans „Performance 2024“ Branicks kann bereits spürbare Erfolge beim Aktionsplan „Performance 2024“ vorweisen. Dies betrifft sowohl die Finanzierungsthemen, als auch das operative Geschäft und die Ambitionen hinsichtlich einer Verbesserung der Kosteneffizienz. Beim Abbau der Verschuldung hatten die im vorherigen Quartal beurkundeten Verkäufe einen positiven Effekt auf den LTV, der per Ende September bei 56,9% lag und sich damit gegenüber dem Vorquartal (57,6%) leicht verbesserte. Zudem wurde die Unternehmensanleihe 2018/2023 plangemäß Anfang Oktober zurückgezahlt. Das Vermietungsgeschäft ist like-for-like um 6,8% gewachsen und das Institutional Business entwickelt sich mit Assets under Management von 9,9 Mrd. Euro weiter solide im erwarteten Rahmen. Die Erträge aus dem Transaktionsgeschäft lassen wegen der aktuellen Situation auf den Märkten zwar weiter auf sich warten, es laufen aber bereits zielführende Gespräche zu weiteren Verkäufen, bei denen zum Teil schon Absichtserklärungen unterzeichnet wurden. Auch hinsichtlich der Zielvorgabe die operativen Kosten ab 2024 um 5-10 % zu senken ist Branicks auf einem sehr guten Weg.

Meilensteine der ersten neun Monate 2023: Zum Stichtag 30. September 2023 betrugen die Assets under Management rund 13,9 Mrd. Euro. Das Bilanzportfolio mit Fokus auf Logistik und Büro (Commercial Portfolio) hat derzeit einen Marktwert von rund 4,0 Mrd. Euro und ist nach Regionen und Mietern optimal diversifiziert. Die Bruttomietrendite liegt zum Stichtag bei 4,8%, die EPRA-Leerstandsquote bei 5,0% und die durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) bei 5,0 Jahren.

Die Brutto- und Netto-Mieteinnahmen sind im Jahresvergleich durch die VIB-Transaktion und Konsolidierung seit dem zweiten Quartal 2022 sowie durch eine anhaltend gute Vermietungsleistung geprägt. Die Bruttomieteinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind signifikant auf 142,9 Mio. Euro (Vorjahr: 124,9 Mio. Euro) gestiegen. Zusätzlich hat die gute Vermietungsleistung und das damit verbundene Like-for-like-Mietwachstum im Commercial Portfolio von 3,5% zu dem Anstieg beigetragen. Die Nettomieteinnahmen sind auf 125,8 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 108,8 Mio. Euro).

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind signifikant auf 142,9 Mio. Euro (Vorjahr: 124,9 Mio. Euro) gestiegen. Zusätzlich hat die gute Vermietungsleistung und das damit verbundene Like-for-like-Mietwachstum im Commercial Portfolio von 3,5% zu dem Anstieg beigetragen. Die sind auf 125,8 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 108,8 Mio. Euro). Die Erträge aus Immobilienmanagement sind durch reduzierte Transaktionstätigkeit im Jahresverlauf und geringere Development-Fees beeinflusst: Insgesamt wurden Immobilienmanagementerträge in Höhe von 33,3 Mio. Euro erzielt. Hiervon entfielen 0,2 Mio. Euro (Vorjahr: 30,0 Mio. Euro) auf Transaktions- und Performance-Fees und 33,1 Mio. Euro (Vorjahr: 26,9 Mio. Euro) auf Asset-, Propertymanagement- und Development-Fees.

sind durch reduzierte Transaktionstätigkeit im Jahresverlauf und geringere Development-Fees beeinflusst: Insgesamt wurden Immobilienmanagementerträge in Höhe von 33,3 Mio. Euro erzielt. Hiervon entfielen 0,2 Mio. Euro (Vorjahr: 30,0 Mio. Euro) auf Transaktions- und Performance-Fees und 33,1 Mio. Euro (Vorjahr: 26,9 Mio. Euro) auf Asset-, Propertymanagement- und Development-Fees. Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen ist aufgrund geringerer transaktionsbedingter Beteiligungserträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erwartungsgemäß auf 4,5 Mio. Euro (Vorjahr: 18,0 Mio. Euro) zurückgegangen. Das Vorjahresergebnis war von dem Verkauf einer Joint-Venture-Beteiligung geprägt.

ist aufgrund geringerer transaktionsbedingter Beteiligungserträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erwartungsgemäß auf 4,5 Mio. Euro (Vorjahr: 18,0 Mio. Euro) zurückgegangen. Das Vorjahresergebnis war von dem Verkauf einer Joint-Venture-Beteiligung geprägt. Die operativen Kosten lagen mit 50,9 Mio. Euro unter dem Vorjahr, bedingt vor allem aufgrund von einmaligen Transaktionskosten durch den Einbezug der VIB im Vorjahr und geringeren Transaktionsaktivitäten im Bereich Institutional Business gegenüber dem Vorjahr (61,9 Mio. Euro).

lagen mit 50,9 Mio. Euro unter dem Vorjahr, bedingt vor allem aufgrund von einmaligen Transaktionskosten durch den Einbezug der VIB im Vorjahr und geringeren Transaktionsaktivitäten im Bereich Institutional Business gegenüber dem Vorjahr (61,9 Mio. Euro). Das Zinsergebnis hat sich insbesondere aufgrund der Erfassung der VIB-Schulden, der im Vorjahr durchgeführten Finanzierungstätigkeiten sowie der VIB-Brückenfinanzierung auf -68,8 Mio. Euro verringert (Vorjahr: -41,6 Mio. Euro).

hat sich insbesondere aufgrund der Erfassung der VIB-Schulden, der im Vorjahr durchgeführten Finanzierungstätigkeiten sowie der VIB-Brückenfinanzierung auf -68,8 Mio. Euro verringert (Vorjahr: -41,6 Mio. Euro). Zum 30. September 2023 beträgt der NAV 17,64 Euro je Aktie (31. Dezember 2022: 18,29 Euro). Der um den Wertbeitrag des Institutional Business ergänzte Adjusted NAV liegt bei 21,17 Euro je Aktie (31. Dezember 2022: 21,84 Euro).

17,64 Euro je Aktie (31. Dezember 2022: 18,29 Euro). Der um den Wertbeitrag des Institutional Business ergänzte liegt bei 21,17 Euro je Aktie (31. Dezember 2022: 21,84 Euro). Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) ist im Vergleich zum Jahresende 2022 leicht auf 56,9% gesunken (31. Dezember 2022: 57,8%). Korrespondierend ist auch der Adjusted LTV, der den Wert des Institutional Business einrechnet, auf 53,6% gesunken (31. Dezember 2022: 54,7%). Einladung zur Telefonkonferenz am 8. November 2023 Der Vorstand der Branicks Group AG lädt um 10:00 Uhr MEZ zur Ergebnispräsentation der ersten neun Monate 2023 ein. Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:

https://webcast.meetyoo.de/reg/9Is3eyf9hzmY Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:

https://www.webcast-eqs.com/branicks-2023-q3/no-audio Informationen zur Branicks Group AG finden sie im Internet unter www.branicks.com Über die Branicks Group AG Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 355 Objekte mit einem Marktwert von 13,9 Mrd. Euro onsite – wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Mehr Informationen unter branicks.com.

IR/PR-Kontakt Branicks Group AG:

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

pr@branicks.com Die Branicks Group AG auf einen Blick

Finanzkennzahlen in Mio. Euro 9M 2023 9M 2022 Bruttomieteinnahmen 142,9 124,9 Nettomieteinnahmen 125,8 108,8 Erträge aus Immobilienmanagement 33,3 56,9 Erlöse aus Immobilienverkauf 471,7 47,5 Gewinne aus Immobilienverkauf 8,2 12,4 Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 4,5 18,0 Funds from Operations nach Minderheiten (FFO) 33,1 76,1 Funds from Operations nach Minderheiten

inkl. Verkaufsgewinne (FFO II) 40,6 88,5 EBITDA 121,6 135,2 EBIT 43,3 82,6 Konzernergebnis -21,0 35,4 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 66,3 135,8 Finanzkennzahlen je Aktie in Euro* 9M 2023 9M 2022 FFO nach Minderheiten 0,40 0,64 FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) nach Minderheiten 0,49 0,80 Konzernergebnis nach Minderheiten -0,26 0,29 EPRA-Ergebnis 0,63 1,04 Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 30.09.2023 31.12.2022 Loan-to-Value (LtV) in%** 56,9 57,8 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 3.546,0 3.673,3 Eigenkapital 1.579,5 1.664,1 Finanzschulden (inkl. IFRS 5) 3.029,8 3.138,4 Bilanzsumme 4.967,1 5.180,3 Finanzmittelbestand 301,5 188,4 NAV (je Aktie in Euro) 17,64 18,29 Adjusted NAV (je Aktie in Euro)*** 21,17 21,84 Operative Kennzahlen (gesamte Plattform) 30.09.2023 30.09.2022 Anzahl Immobilien 355 359 Assets under Management in Mrd. Euro 13,9 14,5 Mietfläche in qm 4.678.100 4.682.100 Vermietungsleistung in qm 346.100 296.300 Operative Kennzahlen

(Bilanzportfolio)**** 30.09.2023 30.09.2022 Annualisierte Mieteinnahmen in Mio. Euro 183,4 201,8 EPRA-Leerstandsquote in % 5,0 4,3 Ø-Mietlaufzeit in Jahren 5,0 5,5 Ø-Miete in Euro pro qm 8,78 8,17 Bruttomietrendite in % 4,8 4,7 * Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienzahl 9M 2023: 83.381 Tsd. / 9M 2022: 82.533 Tsd.)

** bereinigt um Warehousing

*** inkl. vollständigem Wert des Institutional Business

**** Commercial Portfolio ohne Repositionierungsobjekte und Warehousing-Objekte

